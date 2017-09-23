自由廣場》外來的台灣電商霸主？

◎ 朱學亭

這幾天，蘋果公司發表了全新的iPhone 8和iPhone X。台灣和世界各地的果粉一樣在討論著換iPhone 8還是iPhone X。五大電信業者也火熱推動各種預購與促銷活動來吸引用戶。在這波熱潮中，可能只有少部份的人注意到一個新聞角落：「蝦皮」也推出iPhone 8和iPhone 8 Plus空機預購。「蝦皮」電商最近由蝦皮拍賣轉型成蝦皮購物，信心滿滿要成為「一站式電商」。顧名思義就是只要蝦皮，其他電商網站你們都不用去逛了。蝦皮公開宣誓要成為台灣電商霸主。那麼眾多本土電商網站的未來呢？

台灣有眾多B2C購物網站，各家業者都自認有一定的市場優勢。但為什麼「蝦皮」對這些本土業者不屑一顧？很簡單，本土業者的技術無比落後。在這裡舉兩個例子：其一，本土業者粗製濫造App。八月份蝦皮推出「購物九十九元免運」活動，商品塞爆全家便利商店，打趴本地網購。當時，網路上就有很多人討論過用蝦皮App和用其他家電商App的差別，有興趣的話，讀者可以用兩支手機分別裝蝦皮App和其他本土業者的App來比一比。從商品介面來說，許多本土業者的App只是用簡單的網頁元件呈現商品，也只有陽春的商品搜尋功能；蝦皮App結合拍賣及商城，商品資訊更是動態更新的。就技術層次來講，是步槍對坦克車。更不用比其他大陸電商，像淘寶購物App有即時傳送商品物流資訊，也會針對買家推送商品推薦，其他功能如微淘等，在此就暫且略過。

其二，「蝦皮」有第三方支付服務功能。台灣吵了幾年電子支付，每家銀行和網路業者都想搶這塊大餅，但是，到目前都沒有人懂為什麼要第三方支付服務的要義：就是買家拿到貨沒問題再付錢。有這麼多本土業者，至今都沒有讓消費者拿到貨沒問題再付錢，眼睜睜看著蝦皮大剌剌宣布要當台灣電商霸主。為什麼本土業者就是不願做這麼簡單的事情，讓客戶不斷流失？如果，有本地電商業者願意做真正的第三方支付，就是顧客拿到貨沒問題再同意支付款項，相信網友購買意願會大增，也不用擔心貨到付款可能是詐騙手段。

話說回來，宣誓要成為台灣電商霸主的「蝦皮」是哪來的？《自由時報》在二○一五年十月二十九日就報導過：號稱來自新加坡的行動拍賣平台「蝦皮」，其母公司Garena在還沒有公開發行時，中國IT三巨頭之一的騰訊是最大投資者之一。可以說，騰訊的技術披著蝦皮，繞道新加坡進軍台灣。面對更強大的阿里巴巴，如果淘寶用其他型式進軍台灣，技術落後的台灣電商是否能生存下去？或者，本土業者可以奮起，願意投資在IT技術的提升，虛心把蝦皮及淘寶的App拿來和自家App比較，做出真正好用的App，同時，做真正的第三方支付，那麼，台灣電商霸主就不一定非「蝦皮」不可了。

（作者為亞洲大學副教授）