自由廣場》國家認證邊緣人

◎ 程仁宏

九二一國家防災日演練，中央氣象局於上午九時二十一分進行「災防告警訊息服務」（ＣＢＳ）訊息測試，總統蔡英文也在臉書問大家︰「你收到災防簡訊了嗎？」蔡總統說，九二一全國各地將同步舉行地震及海嘯的防災演練，上午九時二十一分，國內每位4G手機用戶都會收到中央氣象局發布的地震通報簡訊。不過，有不少民眾的手機未收到防災簡訊，自嘲是「國家認證邊緣人」。對此，行政院發言人徐國勇表示，「這是電信業者的問題！」問題是，其他民營電信業者都沒有問題，有問題的竟是屬於國家掌控的中華電信，為什麼只有中華電信「出包、掉漆」？

無獨有偶，原能會因應核安二十三號演習，於九月二十二日也進行防救災警報測試，讓收到簡訊的民眾可在第一時間即時應變。結果，中華電信4G消費者竟驚呼︰「又再次當邊緣人！」為何中華電信一再出包？那是中華電信沒有把總統重視的「國家防災日演練」當一回事！國家級的演練、演習，重要性不言而喻，演習最徹底的單位是國軍，國軍的演習視同作戰，每次演習前早已預演多次，中華電信也沒有危機意識，沒有測試、沒有備案、沒有因應措施。

在此呼籲行政院，國家防災日演練不可和稀泥，防災簡訊的發送是政府落實民眾安居樂業的責任，民眾能收到防災簡訊是維護生命財產安全的重要權益，因此有必要再演練一次。

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）