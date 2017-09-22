自由廣場》「中華台北」入聯？

◎ 彭明敏

世大運動會，熱鬧、興奮、歡呼都已過，埃落塵定，剩下來的台灣「現狀」恐怕已與前不同。要「維持現狀」者，不知怎麼辦？

一、「中華民國」已被邊緣化，其「總統」也隨之。

二、徹底認同台灣者疾呼叫喊，要求正名「台灣」也不敵「中華台北」之國際壓力，主辦國本身終也自稱「中華台北」。運動會上為「台灣」加油之聲不低，然揭「台灣」旗者卻被捕。

三、「中華台北」市長在閉幕辭提及「台灣」十一次，其英文翻譯遂變成只有一次，其間奧妙，庶民不得而知，惟自卑自倭則無可否認。

四、希望這是杞憂，但以較不樂觀的預測做為警覺。未來不只是在運動會上把台灣叫作「中華台北」，此名恐會傳染擴大，在一般國際會議，「中華民國」或「台灣」既無法參加，換稱「中華台北」參加，大有可能。「台北」雖不過台灣城市之一，但它在國際上可能代表台灣全島。君不見世大運動會開幕前的說帖介紹「中華台北」為「一個細長的島嶼」。

五、「台灣」既拿不出去國際，又在國內被抓，內外不是人，恐怕將與「中華民國」患同命運，僅在國內台灣人做自慰之用。於此必有人會想，「中華台北」既得國際認證，各國接受，中國又不反對，何不乾脆以「中華台北」申請加入聯合國，或許會成功。如在國內揭「台灣」兩字的旗幟也會被捕，那它連「中華民國」都不如了。

六、如此下去，「中華民國總統」之選舉漸失其國際重要性，反正他（她）無法代表台灣參加國際會議；而「中華台北市長」在國際間行走無礙，其在國內外的重要性增加，因為有他（她）能在外代表台灣。這個「現狀」之變化，台灣人不知如何應付。

（作者為前總統府資政）