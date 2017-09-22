自由廣場》台灣學者中國團員

◎ 姚中原

兩位領取政府薪資的公立學術研究機構學者，卻同時為中國的高敏感性單位工作，此已不是「學術自由」的個人問題，而是涉及對「國家認同」的忠誠問題；尤其依我國教育人員任用條例第三十四條規定，專任教師或研究員不得在外兼職，更何況是在對台灣有敵意的中國官方機構兼差。

兩岸無論是進行文化或學術方面的交流，身為我國公立學術單位的研究學者，都應該要具有更高的國安風險意識，尤其可能被中共利用並會傷害到台灣國家利益的事情，絕對不能輕易去做。換言之，前述兩位學者，依我國公務員服務法的現行規定及嚴格定義，是具有「最廣義的公務員」身分，並非一般私校的學者，卻長期參與中國「南海研究院」的研究計畫，確實不妥且會引起各界爭議。

南海研究院為中國國家級戰略研究機構，過去多年來，有關南海議題其所主辦的國際研討會或所發表的研究報告，皆是從中國國家利益與「一中原則」角度出發，而為發揮南海研究院的國際影響力，中國當然希望台灣「中央研究院」及「政大國關中心」有人為其政策背書。簡言之，台灣學者只是中國的棋子，如果不是在上述台灣知名學術機構任職，中國有可能讓他們在南海研究院兼職或參加任何國際性會議嗎？

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）