自由廣場》《李筱峰專欄》中國是不是危邦？

上週我的專欄文章〈中國審判李明哲給了我們台獨的理由〉一文中說到：「這次李明哲入中國的遭遇，讓七成台灣的民主公民警覺『危邦不入，亂邦不居』。」有讀者質問：中國已是經濟崛起的大國，豈可說成「危邦」、「亂邦」？

這種觀念認為國家的價值在於經濟發展，而且是「大國」，他們心目中完全無民主自由人權法治的價值。這種觀點，國共兩黨皆然。過去國民黨就是以復興基地的經濟建設為由，來鎮制民主運動，實行一黨專政。這種心態也成為今天「許歷農們」背叛民主台灣，諂媚專制中國的心理因素（當然還有中華民族主義作祟）。要論建設，世界第一條高速公路是希特勒建的，但納粹德國對人類絕對是危邦、亂邦！

中國要李明哲認罪的聲明，也反映這種觀念。李明哲說他在看守所中「認識到中國的發展進步」、「認識到過去我的思想跟接受到的資訊是錯誤的」。異哉！來到新聞管制、資訊單元的中國，才發現過去在資訊自由社會所接受的資訊是「錯誤」的？這不是笑話嗎？中國要求李明哲念這種稿子，猶謂之「文明審判」，也未免太不文明了！殊不知民主人權才是文明國家的根基。在尊重人權的民主國家，人民即使對事情認識錯誤、講錯話，也不會有罪。

百年前孫文在《民權初步》自序就曾這樣說：「在滿清之世，集會有禁，文字成獄，偶語棄市，人民之集會自由、出版自由、思想自由，皆已削奪淨盡，至兩百六十餘年之久，種族不至滅絕，亦云幸矣！豈復能期其人心固結，群力發揚耶？」可知沒有自由人權，就不能成其大國。看看今天號稱中華人民共和國，比滿清進步多少？連草擬憲法的劉曉波都要關到癌逝，全然無視於「諾貝爾和平獎」的尊榮。誠如陳芳明教授所言：「中國現在號稱經濟大國，但如果就人權來看，是侏儒！」這種「人民之集會自由、出版自由、思想自由，皆已削奪淨盡」的國家，不是「危邦」，是什麼？

再說所謂「經濟大國」，現在中國內部的貧富懸殊已居世界之冠。北京大學一份調查報告指出，一％的家庭占有全國三十三％的財產；底端二十五％的家庭擁有的財產總量僅一％左右。北京理工大學教授胡星斗在美國之音節目中警告，中國貧富差距過大的現象嚴重，基尼係數（判斷年收入分配公平程度的指標）超過○．六，接近社會動亂。

中國社會不平等趨勢擴大，因此上訪、抗爭事件迭起，一年上萬起，甚至遭武警開槍射殺。但新聞遭封鎖，社會自然就「不亂」了？哪有「危邦」？至於上萬台商被他們羅織關在獄中，台商受害的官司無一件勝訴，只要國共兩黨視若無睹、置若罔聞，又何「危邦」之有？

（作者為國立台北教育大學名譽教授）