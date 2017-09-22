自由廣場》電動車 愈跑愈快

◎ 呂錫民

當前世界各國為了追求永續經營與確保能源安全，發展諸如風力、太陽能、生質能、海洋能等再生能源是為主要施政重點，在配合大型儲能系統以克服再生能源先天不穩定供應的缺點下，大規模發展電動車，無異是不可或缺的措施。

根據國際能源署（ＩＥＡ）統計數據，二○一六年全球電動車銷量創下歷史紀錄，超過七十五萬輛。其中，市場占比高居二十九％的挪威，毫無疑問，成為全球電動車部署典範。其次為荷蘭的六．四％、瑞典的三．四％。中國、法國、英國等二○一六年年銷售市場占比則接近一．五％。不過就歷年累積數量而言，中國是目前全球最大的電動車使用國，占比達四十％以上，至少超過美國一倍以上。

自二○一○年以來，全球電動車一直持續成長，在二○一五年超過一百萬輛門檻之後，二○一六年全球電動車總數更創紀錄超過兩百萬輛。到目前為止，電池電動車已持續領先插電式混合動力電動車。電動車之所以被如此看好，並一直持續不斷成長的主要動力，在於電動車對各個國家及人民深具下列重大意義：確保能源安全、超高電力機動性、提升能源效率、減少石油倚賴、改善空氣品質、不會產生噪音、緩和溫室氣體排放等。

在二○一五年，美國為全球電動車使用占比首位，但到了二○一六年，中國取而代之成為全球最大電動車使用王國，約占全球總量的三分之一。目前，中國電動摩托車超過兩億輛，低速電動車在三至四億輛之間，電動公車則超過三十萬輛；另外，中國也是其他運輸模式電氣化的全球領導者。由於道路上電動車數量不斷增加，加上私人、公共充電基礎設施不斷增長，在二○一六年，全球公共充電設施年成長率達七十二％，電動車總量則成長六十％。

隨著每年銷售數量的增長，全球電動車總量亦隨之增加，但就全球車輛規模而言，電動車使用數量占比仍然很小：目前全球電動車總數僅為全球輕型車輛總數的○．二％。要讓電動車達到全球石油需求、溫室氣體排放等大規模降低的全面部署境界，仍有很長的路要走。

先進技術研發、政府獎勵補助、大量生產規模等，皆是導致電池成本下降、能量密度增加的主要因素。由目前研究技術持續改進的跡象顯示，這種高度成長趨勢將會持續下去，從而縮小電動車與汽柴油車間的成本競爭差距。經由目前各國推動目標、主要製造商市場規劃、能源環保專家場景評估等，在在引證這些正面跡象即將成真。ＩＥＡ展望二○二○年，全球電動車總數將達九百萬輛至兩千萬輛。甚至到了二○二五年，全球將完成四千萬輛至七千萬輛的發展願景。

（作者為工研院能源與環境研究所退休研究員）