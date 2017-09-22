社論》第一勢力決戰第二勢力？

民進黨全代會尚未上演，特赦阿扁、決戰柯Ｐ儼然成為熱點。以往國民兩黨的對壘，似乎被民進黨與柯文哲的分合所取代。雙城論壇講稿，文資保存麻煩，警政人事調動，民進黨軟的變硬。二○一四，雙方策略合作，結果政治素人異軍突起，帶動了整個綠營的選情，地方政治版圖豬羊變色，國民黨在六都只保住新北市。二○一六，雙方繼續合作，小英跑完最後一哩路。一年多來，雙方關係轉為緊張，素人直白夾雜政治身段，兩岸越位發言，不時砲打中央，柯文哲逐漸不被當作自己人。

柯文哲主政首都有得有失，大巨蛋案一度讓他灰頭土臉，自稱墨綠卻不綠讓綠營十分感冒，世大運之前他的政治運勢欠佳，世大運成功圓滿、我國選手屢創佳績卻助他重返高人氣。儘管如此，民進黨內的主戰派，還是力主劃清界線，企圖拿到完全執政的首都拼圖。問題是，柯文哲人氣指數仍高，台北市的選民結構特殊，國民黨也在伺機而動，民進黨如何拿捏這一盤棋，考驗不小。台北市主戰，戰略上為何而戰？為誰而戰？萬一雙北皆敵，如何完全執政？民進黨的首腦人物要先想定，勿被躁動遮蔽視野，無法綜觀整體戰場。

民進黨完全執政，這是一個事實。不過，也要看到另一個事實：這不是完全靠該黨的天縱英明，而是二○一四到二○一六的公民運動浪潮，將民進黨推升到高峰。當時該黨還落後於奮進中的公民力量，尤其是太陽花學運佔領立法院議場之前，該黨似乎打算眼睜睜看著服貿協議過關。歷史給了民進黨機會，因為台灣只有一個準備好的在野黨。現在，民進黨追求長期執政，壓制潛在的威脅，包括柯文哲與時代力量，人不為己天誅地滅，只不過該黨也要客觀衡量，是否已經具備了一黨獨大的社會基礎？政治板塊是否穩定過半？否則，結合更多的社會新生力量，仍是硬道理。

民進黨二度執政、首度完全執政，卡位與逐利暗潮洶湧，有感政績則姍姍來遲。對中高齡選民而言，民進黨或比國民黨更貼近民意，但是對年輕世代來說，民進黨愈來愈像老牛拖車。民進黨完全執政，完全進入中華民國體制，在野時期的國家正常化主張隱而不彰。柯文哲的兩岸一家親、命運共同體、床頭吵床尾和，固有引人不當聯想的曖昧，但必欲無限上綱到白色變紅色，那麼民進黨從獨立建國變成中華民國，一邊一國改稱中國大陸，又是變成什麼色呢？把石頭往頭頂丟，小心掉下來打到自己。

目前的民意想像，主結構是民進黨的第一勢力，柯文哲的第二勢力，國民黨的第三勢力。第二勢力擁有政治明星，缺乏組織、人才、資源、經營，全面決戰不如國民兩黨，唯獨靈活性較大，爆發力較強，在首都市長與總統選舉，具有一人抗衡政黨的空間。對國民兩黨不滿者，看不到未來的年輕人，期待兩岸突破僵局者，或許期待柯文哲打破超穩定結構。柯文哲是非典型政治人物，而他反射性的言行方式，予人不諳世故的透明性。挑戰者必須想一想：選民欣賞他的核心部位到底在哪裡？全代會登場，特赦阿扁、迎戰柯Ｐ風雲，會席捲更多選票？還是選票會被席捲而去？

民進黨與柯文哲，既然可以合，當然也可以分。合，可以利用交集追求共同願景，即使床頭吵床尾和，也是一種政治行動藝術。分，可以立即狙擊、損耗對方，開拓更大的政治版圖，縱然心狠手辣，也是司空見慣的成王敗寇。關鍵在於，現在是合或是分的時刻？選擇國民黨脆弱的時機，創造黨內新的共同敵人，消除柯文哲這個變數，乃是民進黨有利之處。民進黨有感政績不足，國民黨正需政治槓桿，以戰迎戰實踐進步價值，柯文哲或有機會更上層樓。第一勢力與第二勢力，如果化友為敵、由合而分，國內與兩岸都可能起變化，其骨牌效應也可能出人意料。是以，手握權力者除了意圖權力的極大化，更應心懷台灣優先善用權力的正面能量。