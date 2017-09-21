自由廣場》EB-5與比特幣

◎ 鍾國元

近期，中國金融市場出現重大變革。十九大會議即將召開，政府加速清除潛在金融風險，包括迫使比特幣中國等三大比特幣交易平台關閉。根據華爾街日報，虛擬貨幣中占有龍頭地位的比特幣，自九月二日攀上五千美元高峰以來，已回跌約二十五％。

向來習慣中央集權的中國，對所有過度自由的現象，都須加以控管。資本管制的長城早已築起，為何現在鎖定比特幣？根據中國互聯網金融協會近期發布的《關於防範比特幣等所謂「虛擬貨幣」風險的提示》，比特幣成為洗錢的工具。對於想移民美國的人來說，EB-5簽證是一種管道，申請者可以透過投資一百萬美元來為美國國內創造就業機會，並藉此獲得移民簽證。資本管制，每年額度上限為五萬美元，想獲得簽證的投資者需要花二十年，才能將一百萬美元從中國國內轉至美國。若是以七百萬元人民幣買入比特幣，再將這些比特幣賣出，收取超過一百萬的美元，即可大幅縮短獲取簽證的時間。

自由的比特幣，讓中國資本管制出現漏洞，失去管制的效果。中國政府想藉資本管制，控制那些想逃出中國的「有錢人」。流亡的郭文貴在美國大放厥詞，在黨的十九大會議召開前，絕不容許在中國賺錢的富人，跑到媒體自由的地方批評黨及高層，黨才是有錢人的老闆，所有富人必須服從黨。

中國「處決」比特幣，表面上是降低金融風險，實際上是效法秦始皇的「統一貨幣」，大力整頓虛擬貨幣，即強勢宣告人民幣的唯一法定地位。持有人民幣資產的台商，或者在中國奮鬥賺人民幣的台灣青年，必須謹慎評估機會與風險。

（作者為金融機構研究員，桃園市民）