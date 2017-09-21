自由廣場》柯文哲還「素」嗎？

◎ 蔡賀凱

「當一個說實話的人成為英雄，表示整個社會都在說謊。」柯文哲在競選二○一四年台北市長時如是說。

身為政治素人，當時柯文哲打著沒有包袱、敢說敢做的旗幟橫行江湖。挾著八十五萬張殷殷期盼改變政治文化的選票，他大刀闊斧拆忠孝西路引道、快速汰換自來水鉛管，有其功勞所在；而取消老人津貼和YouBike免費，以及處理五大案的方針是否合適，則仍待公評。

然則這位失言不斷、風格特異的政治素人，在施政三年後已然走樣。過往他的失言多半被認為是憨直的表現，但細細檢視今年一連串的發言惹議風波，包括雙城論壇時柯聲稱把講稿送到國安會遭已讀不回，國安會回應民選首長出訪論述不需批准核可；又或者世大運開幕式柯表示手機不通無法掌握情況，國安局回應當天並未使用任何器材屏蔽。甚至傳出柯用陳建仁副總統不出席世大運閉幕式換取中國隊出席的說法，後來自己辯稱媒體「科幻小說讀太多」。這種種爭議性言論，似乎已脫離憨直，而是為了維持自己的政治聲望、未來的連任企圖，經權衡後所施的詐術。

當一個人坐擁權力，就很難自拔。從柯文哲對於選總統的意願，從鐵口直斷「不會」到「想了三秒鐘」，就可略知其對於權力渴求之一二。可嘆一個政治素人，最後也淪為為自己政治生涯延續而無的放矢的政客。

（作者為ＮＧＯ政策研究專員，高雄市民）

◎ 劉瑩

雙城論壇前寫好的講稿爆羅生門，台北市長說，是市長室打電話給國安局，然後國安局派人來取走的。然而，國安局說沒派人去市長室，甚至連講稿都沒見過！

有一點很同意柯Ｐ，取走講稿這件事，的確是國安問題。因為，如果不是有一方太健忘，雙方講的都是事實，那麼，難道是有人駭進國安局的電話系統，截聽到電話，再派人喬裝成國安局人員，進入市政府把講稿取走？

那麼，是否請台北市府立即提供電話通聯紀錄跟前來市府取件者的特徵，全力協助國安局揪出「內奸」？否則，今天是講稿被竊，明天可能是國家機密被莫名其妙的劫走了！

（作者為醫師，台北市民）