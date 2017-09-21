自由廣場》東芝給鴻海和台灣的訊息

◎ 林志都

報載日本東芝的董事會已經決定將東芝記憶體以二．四兆日圓售予日美韓聯盟，使得有意競購的鴻海團隊確定敗下陣來。雖然日本政府一向排斥外商併購其大型企業，但是此次其不惜納入原先為日商競爭對手的南韓海力士，也要擋下鴻海包含蘋果等各大品牌的所謂「夢幻團隊」，就可以看出其不只希望「保護日商」，且還有提防與中國交好的鴻海可能將重要技術流出給中國的考量。也就是說，曾經讓鴻海集團得以更加強大的中國生產基地與市場，正好成為其擴張，獲得新技術的阻力。

這樣的想法其實不限於商業與貿易：過去歐巴馬政府雖然將戰略焦點由中東轉回東亞，並且積極與受中國崛起威脅的越南、印度、日本等國強化經貿與軍事合作，但卻不太願意銷售武器給台灣，很多專家就認為乃是因為馬英九政府的親中色彩讓美方疑慮，認為銷售給台灣的武器可能技術流至中國，甚或被用來對付美軍；而絡繹不絕地至中國朝聖的退伍將領們更證實他們的疑慮。也因此馬英九雖然靠著與中國的關係在其任期內獲得所謂的兩岸和平外交休兵，但是卻付出了讓美國更加不信任台灣的代價。

這兩個例子都可以讓我們看出與政經不分的中國政權走得近也許可以獲得短期的利益，但是卻會加強其他國家的疑慮，認為我們的企業或政治人物成為了中國的替身或馬前卒，導致長期的損失。即使與中國關係再怎麼密切，人脈再怎麼深厚，企業與商人們都還是隨時可能成為中國政策改變的犧牲者，甚至連帶賠上其他國家對他們的信任。這是我們台灣所有人與業界都應該謹記在心的教訓。

（作者為譯者與商業外文教育工作者，台南市民）