自由廣場》「不是以黨領政」的推理

◎ 林健次

針對民進黨近九成黨代表連署提案、要求蔡英文主席特赦陳水扁，總統府發言人黃重諺表示：「特赦是總統的憲法職權，…，執政黨歷來都不是『以黨領政』！」這是個很奇怪的回應。

現行的制度不是內閣制，政府內部也還有「老藍男」，所以政府跟民進黨是有區別的。因此，民進黨是不是以黨領政，是民進黨的問題，理該由民進黨說明，而不是由總統府越俎代庖，代為說明該黨屬性、行為準則、或黨政關係；這就跟總統不宜越俎代庖去定義國民黨的屬性一樣。

總統府自認有資格對民進黨的屬性指指點點，可能是認為民進黨是總統府的下級機關；而作為下級機關的民進黨，因此也不能對上級機關總統府的職權指指點點。但事實是，民進黨並不是總統府的下級機關，民進黨只是與總統府由同一個人做領袖而已。

有趣的是，假如總統府因為與民進黨有同一個領袖，就可以對民進黨的屬性甚至提案指指點點，那麼民進黨的代表當然也可以對於總統憲法特權的行使發表意見甚至提出要求。反之，假如總統府認為民進黨的代表不能提案對總統職權行使提出意見或要求，那麼，同理總統府也沒有立場發言、對民進黨的屬性與提案指指點點。

蔡英文當然也可以透過民進黨的發言人發表「民進黨歷來都不是『以黨領政』」的回應。不過這種回應與絕大多數黨代表對嗆更為直接。身為黨主席而不能接受比她更有代表性的絕大多數黨代表意見的方法就是辭職，而不是叫發言人發表談話、與黨的主流民意對抗、自失正當性。

蔡總統認為，為了做她心目中，但說服力很低的所謂的「全民總統」，因而不能同意絕大多數黨員的要求。蔡英文的選擇其實很簡單，做總統、辭黨主席，或做黨主席、辭總統。

蔡總統在中華民國流亡體制的殘缺憲法下，已經完全掌控了行政權；蔡總統身兼民進黨主席的職務、透過對立委與縣市首長的提名權已經實質控制了的立法院，這些權力當然很難捨棄。蔡英文若是兩者皆不放棄，其實也很簡單。那就是聽一次黨代表一致的聲音，特赦阿扁總統吧！

（作者為台灣教授協會會員）