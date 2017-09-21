社論》慎防中國全面拉低國際標準

歐洲復興開發銀行最新報告呼籲，東南歐國家切勿在政治經濟上依賴中國。這份針對中國一帶一路的報告分析，許多經濟困難的東南歐國家，因難以在金融市場融資，十分歡迎中資銀行的低利貸款，藉以修建代價高昂的基礎設施，如港口、公路、鐵路、發電廠等；但隨著中資銀行大量貸款，中國國有資本及來自北京的政經影響力不斷擴大，巴爾幹國家面臨過度依賴中國的風險。撰寫報告的經濟學家擔心，中企可能忽視歐企一向遵循的社福、勞動、環保等標準，以不對稱優勢取得更多專案合約，因此建議歐銀、歐盟等機構應該積極採取行動，確保歐洲標準實施。

歐洲復興開發銀行的這份報告，雖然不是史無前例的分析，但十分深刻地點出中國崛起對國際標準與普世價值的負面衝擊。上個世紀八○年代以來，西方國家挹注中國經濟改革，原本存有促進中國民主化的戰略意圖，然而，隨著工廠與市場規模擴大，中國卻逐漸改變了遊戲規則。中國對外的貿易攻掠，中資四出併購關鍵技術企業，竊取高新科技機密，高薪吸引專才帶槍投靠，放任中國成為山寨大國，動輒對外商政治懲罰，種種違反國際標準的政商行為，讓中國取得國際經貿上更不對稱的競爭利基，尊重自由市場的國家則相形失色。

中國不講智慧產權，不講社會福利，不講勞動人權，不講環境生態，導致生產成本大幅降低；而重視智慧產權、社福、勞權、生態的國家，早已採取比中國更高的法規標準，因此提高了廠商的總體成本。從而在國際貿易競爭上，總是中國佔便宜。例如，有些人總是誇讚，中國各級政府的行政效率超高，短時間便可滿足外商的投資要求，然而不為人知的幕後故事卻是，中國人民的私有財產保障淪為犧牲品。而中國破壞環境生態，其所衍生的沙塵暴、霾害，周邊國家不但付出健康成本，還在與中國的貿易競爭面臨劣勢。世界向中國輸入幸福，中國卻向世界輸出痛苦，中國夢真諷刺。

中國對外的危害，最為深層的是國際標準與普世價值。歡迎中資投資的國家，本國的社福、勞動、環境標準為之拉低；中國政府的對外援助，則支持了許多反民主、反自由、迫害人權的流氓國家。中國大國崛起的影響所及，國際標準與普世價值不斷降低水位。中國搶走工作，拉低薪資，這是大家很容易觀察得到的，但是無形價值的水落船低，往往沒有受到應有的注意。馬英九執政八年，從經貿到政治緊密連結中國，結果台灣的工作、所得、民主、自由、人權，無不由於要素價格均等化而下滑。當整個世界都發生類似台灣的現象，大家就不難想像為什麼全球化的結果，給世界帶來不少進步，卻給人類帶來更大的夢魘。

回顧冷戰時代，歐美等先進國家投資後進國家，雖然不乏剝削該國的指控，但他們提攜後進國家的，仍然是較高的國際標準，以及更符合人性的普世價值，對當地國政府形成改革的推力，最終讓當地國穩定進步，人民的生活水準與人格尊嚴也同步提升。其結果，冷戰時代的民主輻射地區，總體上遠遠勝過共產地區。只不過，從後冷戰到全球化，先進國家的能量轉注到前共產地區，整個劇本的展開卻反過頭來，低水準反而侵蝕高水準，歐美國家贏了冷戰，卻失去了後冷戰，國際秩序進入新的叢林狀態。

當中國在朝鮮半島、東海、台灣海峽、南海、印度洋橫行霸道，以銀彈與子彈在國際社會推銷中國標準，已經受到危害的國家都不難體會到，比較進步的國際標準與普世價值，不能再放任中國攻城掠地了。印度在邊界與中國對峙，阻止中國在爭議地帶擴建公路；南韓受到中國威脅，耽擱部署薩德系統，引起北韓更大的挑釁，凡此，值得國際借鏡。如果說，劉曉波之屍骨無存，香港之全面管治，展現了中國對內統治的暴力。那麼，李明哲事件，則是中國標準涵蓋台灣的準備動作。國人如果不願見到，有朝一日台灣竟也中國標準化，那麼，從產業經濟到人權主權與中國保持安全距離，就不容淪為口號。