自由廣場》赦免既是法律問題、更是政治決定

◎ 吳景欽

民進黨全代會即將展開，已有多數黨代表連署要求蔡英文總統特赦前總統陳水扁。只是關於此爭議，既有政治的考量，更有法律的障礙，致使主事者有所顧忌。

目前特赦最大的障礙，乃出現於赦免法第三條，即受罪刑宣告經特赦者，除非情節特殊，致得將罪刑宣告為無效，否則，僅能免除刑之執行。由於此條文，並未如赦免法第二條第二款，即大赦之效力，亦及於未受罪刑宣告者的追訴權消滅之規定，就使特赦能否及於未被起訴或未被判刑者，出現疑義。而由於陳前總統尚有案件處於停止審判，甚至偵查狀態，蔡英文總統若將特赦用之於這類案件，不僅是以總統特權取代法官審判權，似乎也是種有罪推定，以致違反無罪推定原則。

或許，一個可以解釋的空間，在於憲法與赦免法對於總統的此等特權，只規定法律效果，卻未明文要件與範圍，故關於特赦的對象，就無法排除繫屬於法院，甚至尚未被起訴的案件，致可以追訴權消滅為由來為赦免。只是動用特赦，乃是對司法權的否定，於現今，到底是用以為法外開恩之工具，還是用之於翻轉個案不正義的手段，肯定無法劃出一條清楚的界線。

如以扁案來說，於整個刑事程序瑕疵重重，且一再暴露司法人員的恣意與專斷下，陳前總統到底是罪有應得的貪瀆犯，抑或是政治迫害的犧牲者，實已令人感到模糊。不管如何，從扁案所暴露的司法弊端，原可做為司法改革的重要參考與指標，卻在今年司改國是會議一開始，就被總統府以不談個案迴避，既使會議討論有如天馬行空，也可能錯失改革的最佳契機。

故面對這些涉及違法的判決，只能求之於再審與非常上訴。但關於前者，聲請者須能提出新事證，後者僅能看檢察總長的臉色，門檻皆非常高；再加以司法難以期待自我糾正下，要走非常救濟途徑來翻轉，實有相當大的難度，致又得回到棘手的特赦決定之上。

而在現任總統，或基於法律因素，或有更多的政治考量，致遲遲不敢特赦，讓第一線的矯治機關，時時得揣摩上意，致會遭受不中立、不依法之質疑，這絕非法治國家該有的現象。

（作者為真理大學法律系所副教授）