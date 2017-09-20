自由廣場》國小代課教師拿不到22K

◎ 陳劍賢

從行政院賴院長宣佈明年軍公教人員全面調薪三％，最近教育界討論的話題就是國小代課鐘點費仍為三十年前的二六○元，以教育部公布的「國民中小學教師授課節數訂定基準」，國小教師每週不得超過二十節之上限，以每月八十節課，代課教師一個月只有兩萬○八○○元之收入，比不上勞工明年起基本工資一個月至少二十二Ｋ，而教育部國教署的回應是還要召集各地方政府、各教育團體討論後，方能決定是否調整。明知已違背勞動基準法最低工資的規定，還要大費周章開會討論；教育部解決問題的效率，是否符膺賴內閣做實事的要求，令人懷疑。

依「中小學兼任代課及代理教師聘任辦法」的規定，中小學非正式教師有代課、代理及教學支援工作人員，代課教師係以每節鐘點費二六○元支給，代理教師則比照正式教師以月薪支給，但暑假不支薪，亦無年終獎金，教學支援工作人員如鄉土語言教師，每節課是三二○元，不是二六○元；因此三者比較下，代課教師待遇最少，以一位擁有合格教師證書的大學或研究所畢業的代課教師，月收入不到二十二Ｋ，令人不勝唏噓。

以筆者曾在教育職場上的經驗，提出拙見供參。一，調整國小代課鐘點費：比照鄉土語言教師每節課三二○元，合乎每分鐘八元的比例原則。二，代課教師代理化：代課教師每週代課節數達二十節課，就應比照代理教師的待遇，因為一般不兼行政工作的國小科任教師也是每週二十節課，從公平原則的立場來看，應比照代理教師按月支薪。三，代理教師暑假應予支薪：代理教師皆是合格教師且通過代理教師甄選，是國家儲備的師資人才，唯因少子化減班致正式教師缺額不足，暫為代理教師，為鼓舞士氣，暑假不能停薪，並承認其代理教師年資。

窮不能窮教育，苦不能苦孩子，尊師重道、良師興國，教育經費即使再拮据，也要使第一線的代課教師無後顧之憂，為培養國家幼苗，提升我國教育之競爭力，建請教育部就從國小代課鐘點費調整開始。

（作者曾任國中校長、台東縣教育局長，現任台東縣議會秘書長）