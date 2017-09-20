自由廣場》《林保華專欄》對港獨「殺無赦」！

澳門立法會選舉，佔小部分直選議席中，二十六歲的台大研究生蘇嘉豪當選了。選前他被攻擊與港獨有關係；選前共軍進入澳門救災表現「軍愛民，民擁軍」的戲碼，也沒能阻擋得了蘇嘉豪與其他非建制候選人的當選；而直選的投票率也達到新高。這顯示澳門年輕人的求變心切。

一個多星期前，國家互聯網信息辦公室已經發出文件，加強言論箝制，有一條就是有關港澳台新聞在官方網站發布前，其他網絡不能發表。另外，連中國軍情背景的香港鳳凰衛視三個談話性節目也被停止。看來，來自港澳台的消息，絕非佳音，需要加工以後才能發表。

在這以前，香港的大學開學日，各個大學出現港獨標語，引發新華社暴怒，下令「依法解決」。礙於不知如何「依法」，於是一些親共大媽大叔跑到中文大學，代行北京指令拆除大字報及標語，警衛與之爆發衝突而報警。此情此景，有點接近文革期間的校園武鬥。

為了幫北京領導解憂，一批中老年親共份子召開批判佔中發起人戴耀廷的大會，一名土豪劣紳高喊「搞港獨者必須殺」，立法會議員、曾任香港律師會會長的何君堯接著高叫「無赦」。其後接受記者採訪時，何進一步說：「『殺無赦』是嫉惡如仇。」記者問他這是不是刑事恐嚇，他回答：看你殺什麼，殺豬殺狗不算刑事。

在判決「奪取廣場」者入獄時聲稱「奪」就帶有暴力的律政司司長袁國強，對這種公開號召「殺無赦」的恐怖份子，竟為之辯解說：要看用字意思及說話背景。何與袁都是上任特首梁振英的愛將而獲特赦？這就是中國殖民地下的「法治」。

今年剩下的日子與明年，還有一大批在雨傘運動期間被捕的參與者面臨司法迫害，這是群體性的迫害。對北京的磨刀霍霍，西方國家的主政者卻看不見。根據新華社的報導，九月十八日美國總統川普與習近平通了電話，川普表示，美中兩國元首保持密切接觸和良好工作關係，令人滿意。他還十分期待即將到中國國是訪問，相信此訪將有利推動美中關係向前發展。

台灣民主基金會執行長徐斯儉最近在不同場合談到全球民主的萎縮與倒退，表示了相應的憂慮。的確，台灣只靠「民主牌」已經很難確保台灣的國家安全。台灣民眾更不應該身在福中不知福，在本土政權還沒站穩就忙於內鬥，讓國民黨與共產黨有可乘之機。我們最主要的敵人是中共與聯共制台的國民黨，內部分歧再大也不應該勢不兩立。不要等到國民黨復辟，大家在監獄裡見面才後悔，或許那時也會有「自己人」出來向國共邀功。

（作者林保華為資深時事評論員；http://blog.pixnet.net/LingFengComment）