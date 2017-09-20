自由廣場》安峰山罵毛澤東

◎ 邱延譽

一個簡體字國家的官員，竟擔心起台灣的語文教育？那天國台辦發言人安峰山隔海放炮，他說，台灣課綱文白之爭是台派勢力「去中國化」的動作，目的是要「滅其文、滅其史」，「圖謀割裂台灣與中華文化的血脈，荼毒台灣年輕一代」…。

這話聽起來就是指桑罵槐、藉機訓斥毛澤東！因為台灣不過是古文減香，而毛澤東當年是文化滅門大血案！記得文革不？毛澤東全面掃蕩傳統文化，所有文言古籍都隨「破四舊」扔進了墳場。你說，有本事挾著馬克斯加秦始皇威名，大搞「去中國化」、「滅其文、滅其史」的主兒，除了偉大的毛主席還能有誰？

毛死後多年，大陸中小學才重拾棄屣，加碼古典文學的課程。政客都說，詩詞與文言文可以增進中國人的「民族自豪感」。好比慈禧太后力捧義和團，安峰山誇稱「中華傳統文化經過千百年潛移默化，已內化為我們每個中國人的優秀基因」，果真其然？那麼，現在的中國人和港台星馬的華人相比，不論品格、誠信、心智健全與文明素養，為何都是惡評如潮？今年四月，中國網站還瘋傳一篇「怎樣裝得不像中國遊客」的守則（https://www.hk01.com/兩岸/84626/40條建議教裝得不像一個-中國遊客-網民-有錢有底氣就要大聲），顯示多數「炎黃子孫」在國外羞於自曝為中國人之一斑，所謂「民族自豪感」、「優秀基因」都到哪去了？安峰山還好意思大吹法螺？

新加坡前總理李光耀，是華人領袖中，鮮少和老毛一樣不看好中華文化的人。他為了下一代的競爭力，寧可將英文列為國家第一語言，而把中文殿後。因為他認為，中國古籍限制學子的想像創意、鼓勵墨守成規，中國教育的崇古觀念是不允許理念自由交流與競爭的。他的見解放諸台灣，可供課綱參考。台灣是文明開放的社會，教育以人及國家的健康發展為本，在大中國舊時代的產物裡，若發現有人性價值或時代意義的古文，固當採擷，若是與自由、民主、人權水土不服的文言文，當然揮之如糞土！

安峰山放炮，重創了毛澤東，但別忽略中共干涉台灣教育的最終意圖。筆者只是奇怪，中華文化既稱瑰寶，為何不見社會主義中國有一絲體現？（作者曾任教育電台總台記者，高雄市民）