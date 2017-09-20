自由廣場》小編，何苦這樣酸別人的媽媽？

◎ 陳柏樺

平面媒體報導，一名公務員接連請了兩年育嬰假、十一個月侍親假，加上特休、例假等，三年來僅上班七天，卻依法領得年終、薪資合計三十六萬元，媒體下標「公僕3年僅上7天班爽領36萬」，網路媒體更加碼稱之為「史上最爽社工師」。

做為一名母親與家庭照顧者，我想說的是，照顧老、病、幼，不可能很「爽」；何況，若不會被任意裁退的公務員都不敢請安胎或照顧假，那一般企業的員工就更別奢望了。

從新聞內容，我看到的是年資十年、全薪六萬三的職業婦女，為照顧幼兒與生病的婆婆，暫離職場，這機會成本實在很高。老實說，這份薪水拿來托老或托幼應該還夠，對有老、有小的「夾心世代」來說，仍是緊繃。

當事人選擇照顧家庭，可能對她的職務代理人與主管而言，確實有點困擾，到底要代理多久？單位能不能增加人手？這些是制度上如何支撐家庭照顧者的問題，不該個人化，讓「人」變成「問題」。

以我自己而言，考慮到同事的眼光、遠離職場後被取代的問題，要連著請長假，真的會有顧慮。許多媽媽同事都跟我一樣，六個月六成薪的育嬰假結束就立刻重返職場，孩子夜奶還沒斷，偶爾得硬著頭皮答應主管加班的要求，時而苦笑著接受同事一句「神力女超人」的讚美。

我看到的是，這些將滿四十、工作十年的媽媽們，就算沒因為懷孕、育嬰中斷職涯，能以這個資歷升主管職的幾乎只有兩種：公務員、外企。許多媽媽還配備強大的外掛支援，公婆、爸媽常一通電話就幫忙接小孩，幫孩子洗澡、備晚餐、哄睡。

網路媒體如此形容再次懷孕的當事人：「挺著八月孕肚故技重施，依法消化例假、特休，尚未開始上班卻已申請兩年育嬰假，估計可再領八萬薪資與福利。」小編、記者啊！你我不都是媽媽忍著孕期不適與陣痛生下來的嗎？何苦這樣「酸」別人的媽媽呢？

（作者任職出版業，台北市民）