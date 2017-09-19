自由廣場》請賴院長放手修正勞基法

◎ 黃學信

蔡總統在大選時承諾落實週休二日，但很不幸，一例一休的美意卻演變成「天怒人怨」的惡法，使得蔡總統與行政院長的民調一路下滑。現閣揆更換，接任的賴揆既然在台南市長任內對一例一休頗有微詞，就不該屈服於少數勞團漫無節制的口舌。其道理：

一，台灣雖然薪資不高，但低廉平穩的物價，使台灣勞工實質購買力不輸日韓。

二，我們欣羨德國低工時的同時，可別忽視德國的勞資協商空間；資方可在不景氣時讓員工先休假，日後再補回來。

三，台灣少有自有品牌商品，靠的是代工訂單，現在中國、東協都來搶代工，我們還有「蝦米咖稱」堅持一例一休？

一例一休不是民進黨首創，早在一九八四年或更早國民黨執政就已立法，因窒礙難行，故准以連做十二天休兩天的變形工時回應資方需求。因此，吾人認為，一例一休是「上下交相騙」的荒謬劇：

一，面板廠的設備故障了、沖壓廠的模具損壞了，但因一例一休不能即時修復，停工損失可能數億以上。

二，連接器廠碰到開發期，因一例一休，產品上市時間晚了，訂單被競爭對手（不一定是台商）搶走了。

三，在台北上班的小王想連續工作七天，以便挪假回屏東老家探親，老闆（法令）不准了。

賴揆擔負起民進黨「不能再被政黨輪替掉」的重責大任，我們期望看到「賴神」的改革魄力。但擺在眼前的事實是，執政黨立委仍不知一例一休真正的惡在哪裡，提出的數個修法版本仍在枝微末節打轉，檯面上幾個「工商大老」在修法過程立場搖擺與未能思慮全局。

吾人前已痛陳一例一休之惡，不幸言中，現再次提出勞基法修法的看法：

一，所有非上班日（含國定假日、休息日、例假日）都可以加班，且無須補休。

二，非上班日的加班在四十六小時內加發一．四日工資。四十六至五十四小時加發一．七日工資。五十四至六十小時加發二．○日工資。

放手修法吧！政府只要管理加班時數的天花板和加班費的地板，其他的留給勞資協商，副本呈送縣市政府備查，這樣不就夠了嗎？不要再處處想當「大有為」的政府了！

（作者為碩頂精密股份有限公司總經理）