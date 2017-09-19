自由廣場》年輕人談柯文哲

談柯文哲的價值錯亂

◎ 黃子宸

自從台北市長柯文哲在上海的雙城論壇拋出「命運共同體」、「床頭吵床尾和」等言語之後，柯市長成為了泛綠陣營眾矢之的。先不管他是否失言或是其政治盤算，但這些輿論無論如何都令人質疑他在二○一四年所倡導的理念和價值。而柯文哲近幾天脫口而出「國安會及陸委會放我一個人對付阿共仔」，以及他針對阿根廷選手在世大運閉幕式披中華民國國旗的回應，「我要先跟中國大陸講，這不干我們的事」，更是雪上加霜，並凸顯柯Ｐ對於自己初衷的辜負及價值的錯亂。

說到價值錯亂，柯Ｐ也曾表明反對「去蔣化」的立場。移除蔣介石銅像並不是一局搞分裂、搞意識形態的鬧場，而是把一種個人崇拜轉為公平論斷，以便促進一個公平正義、更具有同理心的社會。請問，這哪裡違背了國家利益呢？

總而言之，在一個如此對立的藍綠政壇，新世代年輕人期望的是一個透明、清廉的政府，一個公平正義的社會，以及一個具有堅定理念和價值的政治人物。柯市長，年輕人所渴望的理念，在您持續的言行表現之下，已經看似搖搖欲墜了！

（作者就讀德國柏林自由大學國小教育系，台北市民）

我選擇柯Ｐ的理由

◎ 林楷軒

網路上不少人說柯Ｐ從素人快變成了政客，但比起柯Ｐ，國、民兩黨的政治人物誰不更像政客？每每出招，都各自先為自己的利益盤算，民意先置於腦後。

筆者認為，柯Ｐ給年輕人這一世代，看到一個可以突破藍綠僵局的機會，打破國、民兩黨過去的酬庸政治，那種人拉人的裙帶關係，試圖做到唯才適用。

過去立場綠色的柯Ｐ，在兩岸政策論述上卻很藍，這是柯Ｐ務實的一面。獨在心裡卻無法說出口的民進黨政府，以及過度親共的國民黨政商關係下，柯Ｐ選擇了一條與中共當局可以對話的道路，而非如其他在野團體閉門造車喊喊台獨。這種敢說敢做直率的性格，至少顯示柯Ｐ不如過往政客的虛偽假作，而滿足年輕人希望政治人物可以真誠、且政治能更透明的小小期待。

在太陽花學運後，年輕人開始參與、關心甚而投入政治，柯Ｐ也在這樣的時空背景下當選台北市長，無黨籍沒有政黨包袱的柯Ｐ，就成了年輕人改變老舊政治窠臼的契機。

多數年輕人並非關心政治關心時事，甚至什麼政策都不了解，但跟少數很關心政治很懂政策的人，都一樣擁有一票。此時我們寧願選擇一個敢說敢做、率真講話、對傳統政治不期不待甚至不爽的候選人，他就是柯文哲。

（作者就讀台灣大學國家發展研究所，高雄市民）

我向柯粉認錯

◎ 謝漢華

請柯粉回歸問題核心：柯文哲的施政能力如何？

柯文哲搞網紅不錯，因為他不在意被捉弄，滿足一些有捉弄狂的心理缺陷者。

柯文哲搞演藝事業也不錯，至少他現在已經會一把鼻涕一把淚地演戲，滿足媒體「需要影像」的新聞需求。

柯文哲當名嘴也很有潛力，因為很能把握機會丟出新話題，讓記者可以寫稿交差。

柯文哲當統戰樣板更不做第二人想，因為從「墨綠」一路進化到和阿共仔「床頭吵床尾和」，國台辦會很高興地摸摸柯Ｐ的頭。

當然就不用提柯醫師救人無數的菩薩事蹟了！

就算以上皆為真，請告訴我：柯市長的執政能力如何？

啥，還在北門？

昏倒，世大運！

等等，不對！這年頭還有在選賢與能嗎？

……

我向柯粉認錯！我文言文唸太多了！

（作者為資訊產業新鮮人，新北市民）