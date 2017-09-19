自由廣場》不赦扁的三個不通

◎ 范姜提昂

第一，說「赦扁」將會加劇社會對立；並傳說，彭明敏教授曾當面探詢小英的態度，小英以不宜再闢戰場，回說不可能！後者，雙方都否認，有人造謠無疑；而前者則根本不通！紅藍綠對峙，乃多元常態，所謂加劇的真相是拒絕赦扁，只有加劇泛綠離心，網路批蔡高漲，對民進黨絕非好事。

第二，不赦扁說是因為「赦免法」第三條規定，必須所有案件都定讞才行。此說，泛藍說得氣壯，綠營也有人力倡修法，卻沒這回事！赦免法第三條：「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行；其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效。」

何謂「受罪刑宣告」？刑罰分為法定刑與宣告刑。法定刑是國會就犯罪類型，應科多少刑罰加以規範，譬如「處無期徒刑或十年以上有期徒刑」；而所謂「宣告刑」就是法官根據法定刑規範，宣告應處多少刑期（例如處有期徒刑十年）。

各審法官各自宣告刑期，而赦免法只規定「受罪刑宣告」之人，並沒有規定三審定讞才能免除其刑。難道又有人自認大法官，想強行解釋？

再者，三審定讞，可以特赦；而尚未定讞，即可能有罪、也可能無罪的案件，若終審無罪，則根本沒有「免其刑」問題！換句話說，未定讞的無論有罪無罪，都是免其刑，那又何必等定讞？

其基本邏輯大有問題：定讞有罪，特赦；定讞可能無罪，卻反而不可特赦，邏輯根本不通！違反普世經驗法則。總之，赦免法並沒有卡住總統赦免權。

第三，說小英不赦扁是為了防扁再起。世上真有這種白癡謀士！自古明君無不窮其力，收攏各方領袖為我所用；如今不赦扁，基本盤傾頹，不利執政氣勢；尤其國民黨表態赦扁，不赦，大不智。

總之，扁案自始政治！應啟動政治模式。十八日，地方議會要求赦扁之連署，有效連署的執政黨代表高達八十五％，將於二十四日的全代會提案。府發言人黃重諺強硬回應：總統對全民負責，必須依法，也從來不是以黨領政。本文分析三大顧慮都不存在，連基本邏輯都不通！如今內閣聲望正隆，總統大可依據赦免法第六條，「命令行政院轉令主管部」為特赦之研議。

（作者為資深電子媒體工作者）