社論》國防的自強自助與人助

近日先後有美國友人對台灣國防提出關切和建議。面對中國無所不用其極的併吞野心，國防是攸關我國生死存亡的要務；對於來自最重要安全夥伴的諍言，我們須用心傾聽，確實檢討，力求精進，不能馬虎。

美國方面的關切，以保護敏感軍事科技最關鍵。美國國防主管官員海大衛（David Helvey）在華府智庫「全球台灣中心」（ＧＴＩ）說，台灣是美國在亞洲最大、全球第二大軍售夥伴，但他質疑，台灣國防產業界一些與中國有商業往來或利益的業者，能否確保美國移轉的高度機密和敏感科技不外流，「那些在中國有重大利益的公司，是否能參與台灣的自主國防項目？」

海大衛的話，顯示美國對台灣軍售，一方面是出自「台灣關係法」及「六大保證」等承諾，但對我國能否善盡保護敏感科技和機密不外流中國，顯有疑慮。美方的疑慮，並非無的放矢，近年我國軍人涉及的嚴重洩密案，不勝枚舉︰從將軍到校尉官，都有通敵者，出賣包括軍機、飛彈及「博勝」等極機密系統。軍方諜影幢幢，美方軍售當然不放心，不利我國向美採購提升戰力所需高級精密軍備。近年我國對美軍購時程常遭延宕，所購得軍備項目未必如願，其間雖不無外交因素干擾，我軍方的保密防諜工作令人不敢恭維，也是主要負面因素。

如今在我國強化國防自主之路，這一防諜洩密的問題同樣橫亙於前。我國受限技術、經驗及規模，向「潛艦國造」等軍備自主發展推進，仍需引進關鍵技術或零組件，從而牽涉技術移轉。技術移轉不僅當事雙方講求智財權和敏感關鍵技術保護，涉及軍事應用者美國官方也有否決權；川普總統上週否決中資併購美國萊迪思半導體案，足見美方對敏感科技不當移轉的顧慮甚大。實務上，台灣在產業「大膽西進」中國多年後，保有台灣心的台商雖所在多有，但見利忘義、不識大體的業者，也屢見不鮮；曾在總統大選為對岸出面搖旗吶喊的紅頂商人，沒品無格的嘴臉令人難忘。從而，海大衛所明言，至為剴切，我國在力推國防自主的同時，完善周全的敏感科技保密機制不可無。

曾任美國在台協會處長的司徒文（William Stanton），除了呼籲杜絕中國間諜活動，還「非常擔心台灣的狀況」，因為台灣公眾「危機意識不夠強烈」。司徒文卸下官職後，在台灣擔任教職，常從整體大局關心台灣未來，堪稱我國堅定友人。從現實上說，司徒文所指的「危機意識」不足，還算是婉轉的客氣話，台灣有些人根本就是「敵我意識」錯亂；這些人也許少數，卻因其現任或曾任要職，導致負面效應。有如近年大言不慚，從「國軍共軍都是中國軍」到「過去反共、如今促統」的退將，當事人醜陋演出或不以為恥，卻至少讓中國在統戰或心理戰得寸進尺。

必須強調，台灣民主和平，對他國絕無領土野心，卻面臨中國併吞企圖，中國是台灣唯一敵國；我國的國防，因而是針對中國併吞的自我正當防衛。由於中國在經濟崛起之後，大舉擴軍，耀武揚威，因應中國威脅，我國只宜從國防建構的重質甚於重量著眼。有鑑於此，美國方面近日若干提議，頗可參考。

優先發展不對稱的防衛戰力，見諸美國官方及民間的建議。在國防資源相對有限的情況，我國自難進行軍備競賽，但一支讓敵人對我入侵須付出重大代價的有效率和戰力部隊，包括後備戰力，一如毒蠍，仍是嚇阻侵略者動手腳的基本實力。在資訊戰的時代，這也包括防衛上把資安等同於國安，且有守有攻，在因應中國惡名昭彰的網路攻擊的同時，把台灣的資訊實力全力發揮。

最基本的，國防預算須增加。台灣要展現自我防衛的決心，這是最具體的做法，不僅透過發展國防工業整合相關的精密機電、造船、航太等產業，使台灣產業進展更上一層樓，也足以向安全夥伴展現我國自主防衛的用心。自助而後人助，自己的國家自己衛；唯台灣的國防自強自助，才能有他助一起來助陣，嚇阻唯一的敵國，維護安全及和平。