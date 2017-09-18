《自由廣場》軌道救空汙 數字為證

◎ 陳信諭

前瞻條例的軌道運輸一直存在爭議，很多人認為這是浪費錢的建設。身為一個醫師，我們關心人民的健康，尤其空氣汙染的問題，在中南部非常嚴重，影響健康很深。軌道運輸是否能改善空氣品質？相關研究其實非常多。

例如，美加學者於二○○○到二○一四年間對四十三個新開通捷運的城市（其中包含我們高雄）所做的研究。他們發現，在捷運通車後的一年半間，透過衛星測量的資料顯示，城市十公里半徑的懸浮粒子減少四％，已達到統計意義。

空氣改善的效應會持續五年，之後會變得不明顯。為什麼？另一項研究告訴我們，捷運系統通車後五年內，是捷運使用率成長最明顯的時段，五年後，選擇大眾運輸和汽機車的比率已經固定，改善空氣品質已達到穩定。

若進一步探討，以過去針對「懸浮粒子」如何影響「嬰兒死亡率」及PM2.5對城市整體死亡率影響的研究為基礎，帶入本研究之結果，估略計算每個城市地鐵系統所帶來的健康益處將近六億美元！

用衛星遙測、或國外案例，或許有誤差。我們再看到台灣例子，一份美國研究指出，台北木柵線通車一年內，周邊CO和NOx排放量顯著下降達五至十五％，而且改善的幅度明顯優於台灣其他城市。

過去，我們一直認為建捷運非常花錢。但是，若從汽機車排放廢氣汙染對人體的傷害、高比率交通意外的醫療支出，計入「不建捷運」的成本，兩相權衡之下，我們還會覺得貴嗎？

我認為，城市的建設必須兼顧永續發展的「經濟」、「社會」、「環境」層面。當我們考慮城市的交通發展選項時，就一定要優先選擇對人民健康有幫助之運輸方式。討厭汙濁的空氣，你更應該支持綠能大眾運輸的興建與使用！

（作者為高雄好過日協會理事長，醫師）