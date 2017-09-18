《自由廣場》風水 邏輯不通

◎ 吳漢仁

台南市長賴清德甫接任行政院長，馬上就有風水師出來分析賴院長將來的運勢，說他的祖墳將如何影響他的政治前途…。很多人在活著的時候，往往無力改變家庭現狀，難道過世以後，就能因為埋葬的地點，而變得有能力改變後代子孫的命運？這樣的說法真的有邏輯問題！

從古時到兩蔣時代，有哪一個皇帝或總統過世下葬時，沒有請風水師擇吉位，以求庇蔭後代子孫的？如果真的有效，中國歷史就不會改朝換代的如此頻繁了！隨著朝代的更迭，前朝當紅的帝師卻被後朝的御師指為是亡國的「元凶」之一，這樣的說法，實在是很諷刺。

如果要靠祖墳才能成就功名與事業，那窮人豈不是永遠翻不了身—因為好風水都被富人買走了。反過來說，如果靠努力就能成功，那又何須依賴祖墳的風水庇佑？那些家境貧困，曾受社會福利機構幫助的小孩，他們也沒有錢為逝去的祖先覓得好風水，難道他們的命運就永遠不能翻轉？不見得吧！窮苦人家翻身的，比比皆是。

也許賴院長的祖墳以前也是請風水師看過，怎麼當時是好風水，現在的風水師就說不好？風水師說的話，其實只是利用人們缺乏安全感、需要控制感的心理弱點，拿死人為難活人，大家聽聽、參考就好；媒體也應負起教化責任，別跟著瞎起舞！

（作者為退休公務員，彰化縣民）