《自由廣場》學測不考 文白比例多少都好

◎ 鄭志隆

依個人淺見，「文白之爭」雙方應該各退一步，白派放棄降低至三十％的堅持，支持文言文維持高比例，四十％、五十％、六十％都好，但文言文在平時及大學學測時「不考」，讓文言文成為在學生沒有考試壓力下、讀書疲累之餘，欣賞精練文字、古典美學、深厚文化與人生哲理的典範教材；而文派也應支持文言文不考，讓老師可以在無考試壓力之下，帶領學生深究古文之美；也讓古文教材不因考試而斲喪其高尚優雅價值。如此一來，相信文白並存、師生盡歡、社會和諧了。（作者現任國小校長，屏東縣民）

從加拿大BC「省考」談起

◎ 黃榮文

有關高中國文課程文言文的比例爭議，筆者認為，問題癥結在於考試引導了教學，若要改善國內的國語文教育，釜底抽薪的辦法只有改變學測的國文考試型式：只考閱讀測驗與作文。

以加拿大溫哥華所在的英屬哥倫比亞省（ＢＣ省）為例，英文「省考」（如同我們的學測）只考兩篇長篇及一篇短篇作文。高中英文（即我們的國文）注重閱讀、寫報告、上台講述、辯論等，當然也有研究莎士比亞等古代文學作品的課程（就如同我們的文言文及古典文學賞析等），但那是選修課，提供給有意走文學路線或是有興趣者修習，申請大學時只呈現於書面審查資料中，省考不會考。

因此筆者建議，學測國文考試若改成只寫兩篇作文和數篇閱讀測驗，文白爭議應可雲消霧散。作文題目任意，但一定要有「論述」的題型，以測驗學生的寫作論述能力；閱讀測驗也可以仍是選擇題形式，但至少有一、兩篇是讀後心得的短文寫作，以便測驗學生的文章閱讀理解能力。其餘的語文能力，可以在課堂上以演說、團隊討論或辯論等教學方式，反映於期末成績上。這些在校成績和前述的考試成績均列入申請入學的評審項目。

考試型態變了，教學方式自然跟著變，多看、多讀、多寫、多講，取代以往執著於字意、詞義與句子的斷裂式學習，或是默寫整篇文章的填鴨式教育。至於自認為是菁英或國文愛好者，若欲進階學習文言古文，學校亦得開授相關課程供其選修，指考當然可以考，但不能列入學測考試範圍。

如此一來，文言文的比例…似乎不是很重要吧！

（作者為彰化師大兼任教授）