《自由廣場》老師痛心談文言文：翻案吧！

請部長找回教育良心

◎ 蔡淑娟

週日下午同事突然傳來一則網路新聞，提到高中國文課綱文言文比例可能翻案。以我先前在鄉下高中（就是原先國中改制成的「完全中學」）任教的經歷，我誠懇地請求教育部：趕快把握這個翻案機會，饒了孩子們吧！

我需要從「教育的目的」講起嗎？不用吧！我看教育部官網潘部長的經歷，實際教學經驗不到七年（板橋海山國小），能否斗膽請潘部長從廣泛的、跳脫明星高中的觀察與思維，真正地去探訪「台灣大多數高中生」的語文能力？相信一定會讓部長大吃一驚的！台灣多數高中生，需要的是一個通順的白話文寫作表達能力，不是之乎者也那些東西！硬要塞給他們那麼多那些除了考試會考，畢業以後卻幾乎沒有機會用到的文言文，甚至因此排擠了他們學習其他如英文等「實用技能」的時間，這有教育良心嗎？

回歸教育本質，回歸「務實」的語文教學，請考慮把文言文改放到選修課程，別再為難偏鄉學子。部長，這是我們對下一代的責任啊！

（作者為高中國文教師，屏東縣民）

為下一代難過

◎ 王春桂

看到要維持高比例的文言文，我止不住為台灣的下一代感到難過！太多的文言文將壓縮其他好文章及科目的學習時間，值得嗎？

再說，如果文言文讀得多，語文根基會更好，那中文系的文筆應是一流的，但我女兒和我喜歡的作家：小野是生物系、侯文詠是醫科、李敖是歷史系、王尚義是醫科、陳鼓應是哲學系、聖嚴法師是軍人出身。看看目前受歡迎的作家，他們有多少是讀了很多文言文的中文系？可見古文造詣高對現代語文能力的幫助有限，不如多讀現代好文章，直接幫助文筆流暢，言之有物。

我愛中國詩詞的音韻意境之美，但日常生活用不到、太古老的文言文能免則免，可當選修課，只要講課精彩，或許會有更多人發自內心的喜愛去選讀。那對教學來說不是更美好嗎？

（作者為退休中小學教師，台北市民）

學文言文不如學外文

◎ 黃彩玉

教育的目的是要教育年輕人能適應未來的生活，硬要學生去死背文言文，卻不去加強外文能力，例如英語、日語，或是配合新南向商機的東南亞語文，這不是浪費時間，什麼才是浪費時間？

以筆者所知，在美國、紐西蘭的義務教育，是注重學生個人潛能的開發；一個高中生經過老師多年的指導，以及透過師生、家長的溝通，孩子已能認知到自己的性向與潛能，然後往自己適能適性的方向來發揮才能，敬業樂業，對國家、對社會做出更好的貢獻。

為達上述目的，首先對於日常用語要有通順表達與寫作的能力，才能配合孩子未來的生活與就業需要。文言文先生們繼續著述立說無妨，但請記住，一般的孩子們靠文言文是沒飯吃的！

期盼賴清德行政院長，讓學子們能跟上時代潮流，適才適性發揮個人才能，別再用文言文謀殺青春了！（作者為退休國中教師，台北市民）

馬英九不此之圖 電視台不恥之徒

◎ 熊鍾仁

前幾天，當過國小老師的母親，突然指著電視上立院國民黨團贈送賴院長「厚德載物」的畫面問我：那是什麼意思？查教育部的《國語辭典》，上面寫的是：有大德的人能夠承擔重任。《易經．坤卦》：「地勢坤，君子以厚德載物。」依我判斷，台灣能大概懂得的人，應不會超過一半；記者如果去問國民黨立委這個成語的意思，想必能做一條有趣的花邊新聞！

還在高中教國文的時候，我上課時都會跟學生說，鄧小平講過：「不管白貓、黑貓，會抓老鼠的就是好貓。」這是政治人物成功的溝通語言。而反面的例子我會舉：馬前總統有一次講話，竟說了「不此之圖」這四個字，電視台的字幕大都出現「不恥之徒」或自行改成「無恥之徒」，但沒一家寫正確！我的結論是：國民黨會輸給共產黨，這應是原因之一！

江河日下的國民黨，還在裝腔作勢，故作風雅，用一些老年、青年，甚至自家立委都不懂的文言文，難怪離人民越來越遠！

（作者為退休高中國文教師，台南市民）