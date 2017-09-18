鏗鏘集》雙橡園拉布條的盲點

台灣聯合國協進會每年組團到美國奔波，宣傳入聯的意願，精神可佩，但日前在華府雙橡園活動，不顧國務院勸告，拉起布條自爽，卻顯露其考慮不周，和令人難以理解的盲點。

既然說是出國宣達入聯，當然是以「外國」民眾、團體為對象，與台僑聚會交流只是順便。在什麼場合，拉什麼布條，講什麼話，應該有分寸。

「宣達團」當然知道雙橡園的敏感性，和美台雙方對使用雙橡園的諒解，因為他們公開埋怨國務院要限制他們在雙橡園的活動，包括不准拉旗、不能開放媒體採訪。

但他們還是越界在雙橡園拉出「台灣是台灣，不是中華台北」的布條，全團合影，只是不知道那是在向誰抗議？向誰訴求？

在台灣和台僑間，這句話近乎是共識，在美國展現應該不是為「出口轉內銷」。在禁止媒體採訪的雙橡園拉開來合影，更不像在向駐美代表處抗議，因為它的名稱並不是「中華台北」代表處。

「宣達團」目標在「入聯」，順便也搞「正名」，主張「台北駐美代表處」應改名「台灣在美協會」，但它現行名稱並不是「台北駐美代表處」或「台北駐美國經濟文化代表處」，而是離奇古怪的「駐美國台北經濟文化代表處」。

主張仿照「美國在台協會」改名「台灣在美協會」，唯一可取是名稱用「台灣」，但「協會」比「代表處」缺少「官方」性質，要改何不主張改成「台灣駐美代表處」，兼顧名稱和官方意涵？

聯合國講票數，不講道理，而除台灣自己願意接受「中華台北」名稱的國際組織之外，並沒有人稱台灣為「中華台北」，在雙橡園拉這種布條更是搞錯對象，多此一舉。（作者王景弘，資深新聞工作者）