社論》防堵中國外露的經濟野心

中國近年在歐美國家併購關鍵技術產業的野心，最近引起各國極大疑慮，正採取具體動作回應，以防先進敏感或關鍵技術遭中國取得，進而危及整體利益和國家安全。

美國最明確。川普總統以國家安全為由，近日否決可編程邏輯晶片大廠萊迪思半導體收購案，主要是出面併購的私募基金峽谷橋樑資本夥伴公司有中國政府背景。同時，歐盟執委會主席容克也在歐洲議會表明，在促進自由貿易之際，將對外國投資歐洲戰略產業進行更嚴格監督，要建立審議機制，由歐盟介入調查特別是外國國有企業發動的併購案，這被解讀是針對中國而來。

容克就歐盟一小時、三十七頁的「國情咨文」，並未直接點名中國，但他提到成員國「對境外直接投資的顧慮」，所指的就是來自中國的併購行為，尤其大型的國有企業。同樣地，容克也沒有明言德國、法國、義大利，但要求嚴審中資的，就是這幾個歐盟大國。如果說歐盟還在齊一行動的階段，美國已著先鞭。川普的否決，除了牽涉半導體供應鏈及智財權，關鍵仍在中國政府的角色︰併購者背後是國家基金，或透過國家機構優惠貸款籌集併購資金。

中國企業近年積極對外投資，併購各國產業，引發廣泛關切。這些包括海外併購的對外直接投資，是中國經濟發展之後金錢遊戲的一部分，既有「權貴資本主義」發跡之後的資金外逃，也是中國官方產業政策的有意作為。

權貴資本主義的金錢遊戲，相對小咖者炒作海外房地產，以致從港澳到美歐華人群居都會房地產大漲，其中的資金外逃還導致人民幣匯率波動，中國外匯存底明顯降低。至於大咖者，近年積極入股或併購西方國家大型企業，如紐約華爾道夫、希爾頓旅館、德意志銀行、法蘭克福機場…都成其目標，尤廣受國際關注。凡金錢遊戲都有泡沫，差別只在泡沫大小；在習近平今春表明，破壞穩定的「金融大鱷」須受懲罰之後，有如世人所見，大咖的大連萬達、安邦、復星、海航等集團紛遭打擊。

金錢遊戲之外，海外併購還出自官方的產業政策作為。有如「中國製造二○二五」計畫，當局鎖定目標產業，由國有投資基金和發展銀行，提供大量低利貸款、研究補貼、協助收購國外競爭者，有計畫、有步驟地取得先進技術，促成大規模技術移轉，最終要控制全球供應鏈及附加價值最高的核心。於是，中國動作頻頻，機器人、電動車、高鐵、生技、人工智慧、先進材料、液晶面板、晶圓、半導體，都成它以所謂「國家隊」推展「製造強國」戰略而優先發展的目標。

其中，近日在台灣廣受關注的半導體產業，由於中國屬後進國家，欠缺技術經驗累積，管理效率也不優，除了大量投資，主要試圖透過海外收購取得技術，以縮短差距。但是，由於半導體在軍事科技也是重要元件，中國在這方面的企圖，讓美國不能沒有戒心；川普否決萊迪思併購案，去年底歐巴馬阻止中資收購德國半導體設備廠愛思強（Aixtron）及其在美的分支機構，顯示白宮反對涉及潛在軍事應用技術的併購案。

中國的經濟野心外顯，各國不安，對外併購只是其一。一帶一路亦然，它至今已在南亞的斯里蘭卡以二．九億美元打造了「世界上最空曠的國際機場」，原定一年百萬旅客，如今一天只來十幾人。在非洲，一帶一路引發「中國式新殖民主義」的爭議；在南亞，印度頗感不安，促成了日本新幹線技術和資金打造印度首條高鐵。

台灣是中國首要併吞目標，中國的經濟野心當然不會放過台灣。從過去的「以經促統」、「磁吸台灣」，讓「大膽西進」的台商盡入彀中，打造它的「製造大國」。如今在企圖轉成「製造強國」之路，它從資金、人才、技術挖空台灣的作法不變其宗，包括半導體的專業人才、統戰所針對的年輕創業人才，尤為它「窮台」政策的具體作為。

面對中國進逼，有如半導體業者所言，台灣要珍惜優勢，不要看衰自己；也有如蔡英文總統所強調，政府要盡全力滿足產業需求。新內閣以此為目標，重新出發，至關緊要。