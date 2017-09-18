自由共和國》費學禮／中國針對台灣的新飛彈威脅

費學禮（Richard D. Fisher Jr.）／國際評估暨戰略研究中心資深研究員

美國國防部和國家航空暨太空情報中心最近報告提供了有關中國對台灣飛彈威脅正在形成的新資訊。近十年來，美國五角大廈在公開聲明中，大多時候都表示，中國人民解放軍在其火箭軍的護衛下，已針對台灣部署了約一二○○枚「短程彈道飛彈（SRBM）」。今日，含中程彈道和巡弋飛彈在內的更完整計算，可能使這個數字來到二○○○枚或以上。甚至，新型第二代SRBM讓中國人民解放軍得以用數千枚更多飛彈針對台灣。這種不對稱態勢，應促使華府和台北加速不對稱的防禦因應。

美國國防部前次「中國軍力報告」提供針對台灣的SRBM類型數量分析是在二○一○年；中國航天科技集團東風十五型SRBM的數量為「三五○至四○○」枚，發射器數量為「九十至一一○」座；競爭對手中國航天科工集團東風十一Ａ型SRBM相應數量為「七○○至七五○」枚，發射器數量為「一二○至一四○」座。在美國國防部最新的「二○一七年中國軍力報告」中，把中國針對台灣的SRBM概述為「一二○○」枚，發射器數量為「二五○」座。

一座發射器雖只能載運一枚飛彈，這些「第一代」SRBM已有所改進。東風十五型家族，現在包括九百公里射程的東風十五Ｂ型，有精準的雷達引導彈頭，非官方消息指出，可能很快就包含第二級光學引導系統，可針對移動式目標如大型船隻進行攻擊。東風十五Ｃ型射程八百公里，配有可攻擊地下設施的特殊化彈頭，而地下設施對台灣國防很關鍵。目前東風十五Ｃ型彈頭據稱可穿透廿公尺水泥，消息指出人民解放軍欲加倍其穿透力。東風十五Ｂ型和三五○公里射程的東風十一A型都屬於模組彈頭，能攜帶化學品、空爆燃燒彈、子母彈和高爆炸性裝載炸藥。

美國國防部和國家航空暨太空情報中心報告未觸及的敏感議題是：一些東風十五和東風十一Ａ型導彈可能配備戰術核子彈頭。權威性詹氏戰略武器系統年鑑指出，東風十五和東風十一Ａ型可配備核子彈頭；前俄羅斯火箭軍參謀長葉辛（Viktor Yesin）二○一二年的文章也陳述，解放軍可能有高達卅枚東風十五和東風十一Ａ型的戰術核子彈頭，可能會針對台灣。

十多年來，中國航天科工、航天科技兩大集團一直在精進「第二代」SRBM，結合精準引導系統和較不昂貴的火箭砲技術，使一座發射器可載運八個SRBM。二○一○年首先出現的是，中國航天科工結合更重的二八○公里以上射程「BP-12A」SRBM，和神鷹四百的引導火箭砲。二○一二年中國航天科技行銷其結合二六○公里射程「M-Nyu20（東風十二）」大型飛彈，和新式兩段式精準引導火箭砲「A300型」SRBM。一座發射器現在可載運兩枚大型「BP-12A」或「M20」SRBM，或一枚大型和四枚小型SRBM、或八枚小型SRBM。

在二○一五年阿布達比武器展（IDEX）上，中國航天科技官員告訴筆者，解放軍將購買他們的「A300型」SRBM。這跟著提高解放軍也買M20導彈和中國航天科工第二代SRBM系統的機會。解放軍極大化選項可建立二五○枚第二代SRBM系統來取代第一代；以飛彈數量成長來看，假定這些新式發射器載運五枚SRBM，加上可再重新裝填三次（每次五枚），總計SRBM數可達五○○○枚。不過，東風十五Ｂ和十五Ｃ型服役時間僅約十年，可能還不會被立即取代。

解放軍也以中程彈道飛彈（MRBM）和對地攻擊巡弋飛彈（LACM）針對台灣。美國國防部今年報告指出，解放軍有「二○○至三○○枚」MRBM。東風廿一Ｃ型在二○○七年出現，一七五○公里射程、配備精準攻擊的雷達引導彈頭。中國航天科工東風十六型於二○一一年在中國電視上首次出現，使用東風十一Ａ型模組彈頭母艙，八○○至一○○○公里的射程更遠、速度更快，利於避開台灣飛彈防衛攔截系統。但二○一六年初出現的新東風十六型，明顯配備一種雷達引導彈頭，可能基於東風廿一Ｃ型使用的彈頭。跡象顯示，中國航天科工的東風十六型，將取代為數眾多的東風十一Ａ型，但這仍不明確。

明確的是，解放軍火箭軍和空軍能快速增加LACM的數量，這比MRBM和一些SRBM更不昂貴。美國國防部二○一○年測算解放軍有「二○○至五○○枚」射程一五○○公里的東海十型陸射巡弋飛彈（GLCM），但今年報告提到，解放軍有「二○○至三○○枚」GLCM，和「二○○至三○○枚」LACM，推測應是空射「KD-20/CJ-10K」巡弋飛彈；西安飛機工業集團「轟六Ｋ」現代化轟炸機可攜帶六枚這類飛彈。亞洲某國政府估計，迄二○二○年解放軍空軍轟六Ｋ可達一八○架。如果轟六Ｋ數量達到一百架，意味著LACM數量可能首次達「六○○枚」。這些長程巡弋飛彈也預期配備在解放軍海軍潛艇上。

一九九五年台海危機時，解放軍在七月廿一至廿三日向台灣東北方發射了六枚東風十五飛彈，此後台北、華府及其亞洲盟國就受到抗衡中國擴張飛彈武力的軍事和心理衝擊影響。美國出售了兩代愛國者攔截飛彈和科技，讓台灣生產多種版本的天弓地對空攔截飛彈。不過，愛三飛彈據稱每枚耗費約三百萬美元、一次成功攔截恐需發射兩枚，要反擊解放軍可能多達數千枚新型SRBM的代價太高。

十多年來，除了飛彈防衛以外，華府力促台灣改善「不對稱」防禦，例如提高可堵住解放軍飛彈引導系統的能力。不過，在華府必然領導下，未來還有不對稱性武器選項，能提供台灣增加嚇阻潛力；其中一種前景看好的科技是磁軌砲（EMRG）。美國海軍希望磁軌砲能於二○二○年代中期前進入艦隊服役。加速這項科技研發，可讓地面和艦艇的磁軌砲版本出售給台灣。

磁軌砲每分鐘發射十發、每發射出一百枚鎢鋼彈，廿座磁軌砲可在三分鐘發射出六萬枚砲彈，以攔截解放軍一連串飛彈攻擊。磁軌砲一發約花費二．五萬至五萬美元，相較於解放軍一枚SRBM花費一百萬至二百萬美元。把磁軌砲加入台灣的主被動飛彈防禦中，可讓台灣即使面對大得多的解放軍飛彈火力，仍具有足夠威脅性，利於說服中國領導人對台攻擊將會失敗，或代價太高。（楊芙宜翻譯）