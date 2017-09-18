自由共和國》黃佩蕙／「女人的皺紋」有關係嗎？

媒體人周玉蔻。（資料照）

黃佩蕙／翻譯作者

周玉蔻評論台北市長柯文哲的誠信，力道過強，造成柯市長的辦公室主任蔡壁如不滿，蔡壁如傳訊：「罵柯文哲讓你覺得快樂嗎？你是美女，皺紋突然冒出來很可怕。小心保養。」消息一出，引發一陣譁然與評論，柯粉們叫好，還不斷地加碼，討厭柯市長的人，則覺得台北市長的格局未免過小，怎麼派個辦公室主任來人身攻擊，不管蔡主任的用語如何小心謹慎，這明顯地就是在攻擊周玉蔻的外貌。

若我們仔細看看自己的母親，就會發現母親的臉上也增添了不少皺紋，可是要記得這是她們操勞家務，所留下的痕跡，沒有人會針對這點去批判母親，蔡壁如主任出身醫界，應該最了解皺紋是人體自然的現象，若她真的認為，周玉蔻在評論時，出現皺紋很可怕，她的評論不可信，那她的個人價值就建立在外貌上，這是多麼膚淺的評論與作為，若她不是真心如此，只是覺得用此招，可以刺向周玉蔻的痛處，這樣的做法也就太低下了，讓人對這個市長辦公室主任的品味風格大打折扣。

這事件看似因為政治評論引起的口水戰，深層底下，明顯裸露出女人活在外貌陰影下的弱勢，沒想到，台灣經過了多年的民主自由的轉型，自詡是個自由進步的國家，也出現了亞洲的第一位女性總統，但是社會的潛意識下，女人還是要躲在美麗年輕的外貌下。

蔡壁如身為柯文哲市長的辦公室主任，對於他人對柯市長不利的政治評論，不論有沒有道理，挺身維護是盡自己的本職，但她不針對周玉蔻的評論本身發言反駁，卻針對周玉蔻的外貌來攻擊，若不是因為她個人深深相信，周玉蔻因為評論時出現了皺紋，所以不值得相信，就是刻意要運用這樣的語言，去刺激同樣身為女人的周玉蔻，希望周能夠氣急敗壞，引發社會一群支持者的同情與叫好。

蔡也確實達到了她要的效果，可是她所利用的是，女性脆弱的深層恐懼，這樣的出招，不論是不是刻意，令人感到可悲，台灣的社會，一方面雖然鼓吹女性創造自我的價值，女性在社會的各個角落創出各種奇蹟；另一方面，女人的臉上不能產生任何皺紋，否則就該受到這個社會的拋棄與譴責，日日都在想著該如何消出最近冒出的一條小細紋。

皺紋本來就該是智慧的表徵，也就是任何一條臉上的皺紋，都該是年歲賦與的智慧，若是蔡壁如主任，也以同樣的標準去檢驗自己的長官，柯文哲市長，他講話的時候也出現不少皺紋，難道他就看起來很可愛嗎？對於這樣的言論出現，真的要感嘆，雖然出了一位女性總統，可是台灣的女性還是活在五十年前的禁箍中，也希望台灣女性早日脫離這樣的禁箍中，能出現一位不在乎在大眾面前顯露皺紋，卻又自信有成就的女性！