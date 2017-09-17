自由廣場》水產業新南向良機

◎ 林嘉應

屬於熱帶氣候的東南亞十二國，人口高達六億四千萬（不含印度），人口密度為一三五．六人／平方公里，跟台灣一樣每年遭逢颱風豪雨、旱澇不均、供水不穩、水質堪慮，但台灣有良好的上中下游供水產業鏈，包括水庫分層取水、自來水調整池、水庫聯通隧道、水庫排淤隧道及開發伏流水等，沒有東南亞諸國供水普及率低及水質不佳等問題。

蔡政府已發掘到台灣自來水產業經驗的競爭優勢，也找到一條明確可積極輸出的方法，日前成立「台灣水資源A-TEAM」，由台水公司領軍，結合台灣水產業上中下游，藉由外貿協會綿密的海外關係網絡，揮軍東南亞水處理市場，相關產業已準備共襄盛舉，包括規劃、設計、施工水產業的營建、環保、技術工程、自動化設備、儀表安裝科技、水量計精密、精機、抽水機、機電、管材閥類的鑄造業，以及高端的淨水薄膜與海淡製造業等，一個供水處理就已帶來如此多行業的商機，給予民間相關業者許多期待。

台灣的水產業，儘管因管線老舊導致漏水率高，但不論是在淨水設備、管線閥材、機電控制或處理藥劑等，有一套通行國際的安全規格，且都比美、日等國家價廉物美，台灣本土廠商都能自力建置，趁此新南向時機，專攻不被他國注意的水資源，確實是令人意想不到的好棋。

如果將來供水產業在東南亞成功，還可擴大到防洪治水、處理污廢水、下水道系統等，甚至可能參與公共建設，商機可謂非常龐大。在喜獲商機的同時，我們也希望政府能在融資、租稅、新南向國家法規方面有所協助，畢竟台灣水資源A-TEAM公司是群策群力、團結一致的展現，也是造福東南亞諸國、贏得國家聲譽的良機。

（作者為水利技師，嘉義縣民）