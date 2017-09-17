自由廣場》人頭學生 教育部放任出來的

◎ 賈維國

高雄市某技術學院爆發疑似冒用上百名花、東地區中年原住民充當「人頭學生」，藉此提高註冊率向教育部詐領上千萬元學雜費補助款一案，震驚全國。筆者以曾在該校服務二十三年的身分，鄭重呼籲檢調單位應揪出本案幕後黑手，而不是找幾個領薪水奉命行事的小老師、職員來當代罪羔羊，草草結案。

該校近年來由萬年董事長的兒子及媳婦實際掌權，以公、勞保不能銜接，「少子化」教職員中年轉職不易的問題吃定教職員。經常以莫須有罪名剋扣教職員薪資，任意要求教職員爆肝超時加班；辱罵、惡整逼退資深教職員，以聘用低薪菜鳥教職員，甚至以不排課、不給薪，讓老師人間蒸發。近三年多來，夫妻倆誇張行徑嚇跑三位校長，還曾出現一年時間學校無正式校長的荒誕情事，而教育部卻一再縱容、毫無作為，以致造成今天的弊案。

試想，敢以人頭學生詐領政府補助一案，若無學校高層強力介入指示，豈可能完成這種結構性大弊案。小老師、職員若不是承受極大的壓力，誰會願意冒著被抓去坐牢的危險做假資料？而高層對違法情事絕對只會有口頭指示，不可能留下白紙黑字證據。因此每當弊端爆發，資方高層總能因「查無事證」全身而退，可憐的終究都是為五斗米折斷腰的勞方教職員。

「人頭學生」只是教育界重重弊案的冰山一角，教育部長期放任私校董事胡作非為，絕對是主因。期望這次檢調單位能明察秋毫，嚴懲主謀，薄懲只為混口飯吃而觸法的小教職員們。

（作者為高雄市某私立技術學院電子系退休副教授）