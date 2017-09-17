自由廣場》為什麼要談長庚？

◎ 許啟森

長庚醫院繼急診醫師離職潮後，又發生婦產科醫師疑似濫用子宮鏡檢查的風波。為什麼要特別提長庚醫院呢？因長庚體系的經營管理模式，已改變了台灣患者的就醫行為、醫療從業人員的想法和經營者的心態，可謂影響甚鉅，或許長庚醫院出現的奇異現象並非特例，而只是冰山一角而已。

就患者的就醫行為來講，醫師的醫德與多年的經驗好像不重要了，道聽塗說的高貴檢查與治療彷彿是救命仙丹，跳過醫師的診斷與基本檢查，希望能有更先進高昂的檢查治療，這一家醫院不給安排，就到別家醫院，甚至向醫院高層客訴醫師不尊重患者權益、態度不好等，於是醫師只好盡其所能地滿足要求，也給了別有所求的醫師和醫院有機可乘。

就醫院經營者的立場，適當賺錢無可厚非，畢竟一個大型醫院動輒千名員工起跳，一個月要付出的薪資很驚人。但有如精算師般計算各單位的成本及績效，把醫院專櫃化經營，每個醫師一個單位，每個科別一個單位，每個護理站和部門一個單位來計算成本，就忽略了團隊合作的概念。一個醫院不是團隊做事，而是在比個人表現，甚至以營運績效，即所謂的營業額來個超級比一比，在醫院的會議室裡，投影片冷不防地投射出每個醫師為醫院帶來的營收，令一些本來就不易帶進營收的科別及醫師很難堪。

而政府單位亦難辭其咎。評鑑制度及醫療品質計畫會領導醫療走向，冷冰冰的評鑑條文只在醫院評鑑的兩、三天，看完學術、教學及突襲醫療現場表現，而平常的三百多天都不重要了！況且，醫院評鑑目前是由公設財團法人醫策會負責，這個只負責評鑑而不是實際從事醫療的單位，如何藉由評鑑帶領醫療走向呢？而其所推出的醫療品質計畫，常常只是複製貼上的條文罷了，內部董事名單亦有大型醫院負責人，這是令人質疑評鑑公平性的，更不要說其過去的董事長有藉由職位販賣醫材獲利數億而遭檢調調查的事實。醫策會這個負責醫界的評鑑者，更需要嚴格監督了。

（作者為醫師，嘉義市民）