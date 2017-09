自由廣場》回應〈Republic of China只會搞死台灣人〉

◎ 賴福順

〈Republic of China只會搞死台灣人〉講得很好,其中提到的重點,是這個台灣國號「中華民國」與事實的差距,並透過中英詞彙的不同來了解彼此之間的差異。

中華民國的英文翻譯再翻成中文是「中國的共和國」,這是事實,不是喜不喜歡的觀點,因為再求助於任何中英辭典,都是這個詞彙。那麼台灣人接不接受「中國的共和國」當國號,當「中國的共和國」人?

最近柯文哲被批評很多,其中之一是世大運閉幕式,中文台灣講了十一次,但英文只有一次,這就是利用中英文之間不同的手法,一旦被揭穿了,就會說:「外界不必過度解讀」。這已是老梗了!一九七九年美國國會討論「台灣關係法」(Taiwan Relations Act),台灣的報紙全部譯成「中華民國關係法」。

這種利用中英文之間的差距來欺騙台灣人,從一九四五年中國國民黨來到台灣,就把這種不合乎事實及不合邏輯的做法帶來台灣,如強迫台灣人當中國人,台灣是中國「一部分」等。

接著到了一九四九、五○年,這種做法更變本加厲,如中華民國猶「存在」,中華民國「遷移」來台,中國「擁有」台灣主權等三件大事。最近發現一本新出版的學術性書籍,也是使用這種政治手法,在論述上述三件大事也是如此,林孝庭《意外的國度:蔣介石、美國與近代台灣的形塑》,係從英文原著《Accidental State: Chiang Kai-shek, The United States, And The making of Taiwan》翻來,另有譯者,但作者兼校訂。

一、中華民國猶「存在」:中文本全書以「『中華民國』在台灣」當作論調的主軸,英文本非是,而是最終形塑台灣成為島國(The making of an island state)。只是文字不同,卻很像是不相同的兩本書敘述同一件史實。歷史只有一個,但台灣國內、國外卻有兩個截然不同的說法,一定其中一個有誤。誰正確?當然是歐美學者,因為他們的說法符合人性、學理與事證。

兩種版本有兩種說法,最大癥結在於所使用的詞彙。中文本出現的「中華民國」共有七十七處,只有提到「中華民國」檔案館名稱外,其他的「中華民國」英文本是Nationalist Chinese State、Nationalist China。而「『中華民國』在台灣」英文本是Nationalist China in (on) Taiwan。

二、中華民國「遷移」來台:歐美學者對於一九四九年到一九五○年從中國跨到台灣的歷史,根本不做這種解讀,他們大多解讀為一九四九年中華民國滅亡,同年台灣獨立;英文本是給歐美學者閱讀的,當然不可能違逆這件歷史真相。但中文本不然,主要是給台灣人看的,於是中文本就可以不依循學理與事證,只要符合政治的要求即可。為了符合中國國民黨的政治謊言,基本上做了兩種處理,一種是中文本有該政府「遷移」來台的句子,但英文本寫成Nationalist government moved to Taipei(國民黨政府遷移台北)或the move of Nationalist seat to Taiwan(國民黨中樞遷移台灣)。一種是中文本有該政府「遷移」來台的句子,但英文本查無這一句。

三、中國「擁有」台灣:台灣成為中國,所以一九五二年台灣與日本簽訂的和平條約,中文本寫成「中日和約」,但英文本是Peace treaty between Taipei and Tokyo。

(作者為海峽和平基金會創辦人、文化大學退休教授)