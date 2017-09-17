自由廣場》回應〈Republic of China只會搞死台灣人〉

◎ 賴福順

〈Republic of China只會搞死台灣人〉講得很好，其中提到的重點，是這個台灣國號「中華民國」與事實的差距，並透過中英詞彙的不同來了解彼此之間的差異。

中華民國的英文翻譯再翻成中文是「中國的共和國」，這是事實，不是喜不喜歡的觀點，因為再求助於任何中英辭典，都是這個詞彙。那麼台灣人接不接受「中國的共和國」當國號，當「中國的共和國」人？

最近柯文哲被批評很多，其中之一是世大運閉幕式，中文台灣講了十一次，但英文只有一次，這就是利用中英文之間不同的手法，一旦被揭穿了，就會說：「外界不必過度解讀」。這已是老梗了！一九七九年美國國會討論「台灣關係法」（Taiwan Relations Act），台灣的報紙全部譯成「中華民國關係法」。

這種利用中英文之間的差距來欺騙台灣人，從一九四五年中國國民黨來到台灣，就把這種不合乎事實及不合邏輯的做法帶來台灣，如強迫台灣人當中國人，台灣是中國「一部分」等。

接著到了一九四九、五○年，這種做法更變本加厲，如中華民國猶「存在」，中華民國「遷移」來台，中國「擁有」台灣主權等三件大事。最近發現一本新出版的學術性書籍，也是使用這種政治手法，在論述上述三件大事也是如此，林孝庭《意外的國度：蔣介石、美國與近代台灣的形塑》，係從英文原著《Accidental State: Chiang Kai-shek, The United States, And The making of Taiwan》翻來，另有譯者，但作者兼校訂。

一、中華民國猶「存在」：中文本全書以「『中華民國』在台灣」當作論調的主軸，英文本非是，而是最終形塑台灣成為島國（The making of an island state）。只是文字不同，卻很像是不相同的兩本書敘述同一件史實。歷史只有一個，但台灣國內、國外卻有兩個截然不同的說法，一定其中一個有誤。誰正確？當然是歐美學者，因為他們的說法符合人性、學理與事證。

兩種版本有兩種說法，最大癥結在於所使用的詞彙。中文本出現的「中華民國」共有七十七處，只有提到「中華民國」檔案館名稱外，其他的「中華民國」英文本是Nationalist Chinese State、Nationalist China。而「『中華民國』在台灣」英文本是Nationalist China in (on) Taiwan。

二、中華民國「遷移」來台：歐美學者對於一九四九年到一九五○年從中國跨到台灣的歷史，根本不做這種解讀，他們大多解讀為一九四九年中華民國滅亡，同年台灣獨立；英文本是給歐美學者閱讀的，當然不可能違逆這件歷史真相。但中文本不然，主要是給台灣人看的，於是中文本就可以不依循學理與事證，只要符合政治的要求即可。為了符合中國國民黨的政治謊言，基本上做了兩種處理，一種是中文本有該政府「遷移」來台的句子，但英文本寫成Nationalist government moved to Taipei（國民黨政府遷移台北）或the move of Nationalist seat to Taiwan（國民黨中樞遷移台灣）。一種是中文本有該政府「遷移」來台的句子，但英文本查無這一句。

三、中國「擁有」台灣：台灣成為中國，所以一九五二年台灣與日本簽訂的和平條約，中文本寫成「中日和約」，但英文本是Peace treaty between Taipei and Tokyo。

（作者為海峽和平基金會創辦人、文化大學退休教授）