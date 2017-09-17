自由廣場》917這天柯P該學的事

◎ 沈建德

柯文哲在電視專訪表示，台灣目前太虛弱，拖久會完蛋，意思是要當中國小三「一家親」。又說台灣ＧＤＰ只占中國的四．六％，每年對中出超六五○億至八○○億美金，若被「收緊」，不是開玩笑的。充分表現他是經濟政治大外行。

事實勝於雄辯，一九九○年之後，波海三小國以立陶宛為首，拉脫維亞、愛沙尼亞等先後宣佈獨立脫離蘇聯。根據聯合國資料，一九九○年蘇聯的ＧＤＰ是七八三一億美元，而愛沙尼亞只有五十六億美元，不到蘇聯的一％；且據報導，當時三小國的人民，每月還向蘇聯領幾百美元的失業津貼。台灣ＧＤＰ只占中國的四．六％，每年對中出超算什麼？激怒鴨霸的中國怕什麼？一九九○年以前的蘇聯不只鴨霸，還數度向三小國出兵，鎮壓民主怒潮，先後約五十年。最後三小國找出一九三九年八月二十三日蘇聯與德國瓜分三小國的密約，證明是被併吞、不是蘇聯領土，據此宣佈獨立。這次蘇聯不敢鎮壓，猶豫了一年，終於承認獨立，三小國於同一天（一九九一年九月十七日）成為聯合國會員國，蘇聯不否決。

台灣情形和三小國類似，不是中國領土，是被中華民國竊據，把事實掀開，目前的困境就可解決。三小國二○一五年的ＧＤＰ是獨立前的三至五倍；台灣獨立後，ＧＤＰ必然翻倍，這是柯文哲沒想到的、該學的地方。

（作者為留美企管博士、前中興大學企管系副教授。現為有機自耕農。https://www.facebook.com/TPGOF）