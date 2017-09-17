自由廣場》妙哲，你是數學差還是心眼壞？

◎ 林志翰

柯文哲說，台灣目前太虛弱了，禁不起中共的壓力，並以陸客凍結來台與ＧＤＰ（國內生產毛額）為例訴說台灣的慘澹、中國的美好。筆者忝為國中數學教師，看見「妙哲」一番欠缺數學邏輯的說法，幾點意見供參：

首先，妙哲說，光一個陸客不來，台灣就搖搖欲墜、大家都「凍未條了」，所以「講屁話沒有用」。筆者狐疑，妙哲大概與台灣人活在平行時空，以為台灣旅遊業沒了中國觀光客，就會一片死寂。

根據觀光局五月公布的數據，今年四月來台觀光人數超過九十二萬人，正成長一．八一％。韓國來台旅客增加兩萬多人，正成長三十四．四四％；東南亞來台旅客成長四十五％，其中越南來台旅客成長幅度更達一五一．六％。中國凍結團客來台，誰說我們就得卑躬屈膝？

其次，妙哲說，中國ＧＤＰ每年成長七％，台灣每年才一％多，拖久了會完蛋，不要再虛耗。

二○一六年，中國ＧＤＰ位居世界第二，僅次於美國，以每年約七％的幅度成長；台灣位居世界第二十二名，成長率為一．四％。但是，高居世界第一的美國ＧＤＰ成長率也只有一．六％。筆者舉個簡單的例子：小寬這個月的零用錢為一百元，下個月變為兩百元，成長率為一○○％；小翰這個月零用錢一千元，下個月變為一千兩百元，成長率為二十％。小翰、小寬零用錢成長的「絕對量」分別為一百元與兩百元，成長的「相對量」卻呈現出一○○％與二十％的天差地別數字，如果是您，您想當小翰還是小寬？

再者，ＧＤＰ指的是國內生產總值，中國十幾億人，加總起來的生產總值自然較多，也就出現中國ＧＤＰ位居世界第二、但每人平均ＧＤＰ卻僅排名第七十名。台灣每人平均ＧＤＰ排名第三十四名，比起中國每人平均ＧＤＰ多了約一萬四千五百美元，台灣何來虛弱？

妙哲將數字移花接木，想唬弄台灣人，合理化自己軟膝蓋的作為，真的令人不齒！

（作者為國中數學教師，台南市民）