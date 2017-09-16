自由廣場》學文言文還不如學越南文

◎ 陳茂雄

文言文與白話文之爭鬧得沸沸揚揚，保守派忽略了教育的目的，之所以辦教育是為了學生，不是教師。教育的內容首重「實用」，「美學」次之，「實用」方面與生活、工作有直接關係，所有訓練語文、數學等等。除了「實用」外，也需要「美學」來薰陶，所以會有音樂、美術等課程，它不是必備的，所以花的時間較少。

語文當然是「實用」方面必備的工具，但僅限於白話文，文言文是用不上，不要說英文、日文，文言文的實用連越南文都不如。政府現在推動南向政策，社會上有很多人在補越南文，站在「實用」層次，文言文還不如越南文，所以它屬「美學」課程；音樂課程是為走音樂路線的人打基礎，文言文則為讀中國文學的人打基礎，教育部是否想過，中學生花在音樂課及文言文的比例？

將文言文列在「美學」還太抬舉，因為現在的中國文學教師，有能力讀出古文者如鳳毛麟角，例如柳宗元的五言絕句《江雪》，「千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅；孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪」。若請中國文學教師朗誦，一點都不美，因北京話在元朝以後才出現，只有四聲調，沒有入聲，而《江雪》卻是入聲韻，其中的「絕」、「滅」、「雪」都是入聲，北京話當然讀不出來，台語（漢語）保留絕大部分古音，有八聲調，若用台語朗誦《江雪》，才真正達到「美學」的目標。

中國國民黨政權在台灣實施殖民統治，其特色有二：第一，統治族群與被統治族群不平等；第二，消滅殖民地的文化。中國國民黨政權除了將中國地名移植到台灣的街道外，所有新成立的團體不能出現「台灣」二字，還積極消滅台語。文言文派表示要維護中華文化，難道他們不知道，他們老祖先的文化台語（漢語）早就被中國國民黨消滅了。終戰初期，除了文盲以外，台灣人對台語有寫、讀、聽、講的能力，現在具備這種能力的人已經相當少了。

台灣的「反併吞」派當然都「反共」，但有人接受中華文化，有人卻要拋棄中華文化，免得陰魂不散。事實上，中國國民黨說要捍衛中華文化，卻殲滅了中華文化。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）