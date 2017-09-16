自由廣場》中華台北島民邏輯有問題

◎ 吳傳立

對於李明哲的「被審判」、「被認罪」，中華民國人聚焦的、所憤怒的是，「為甚麼在台灣明明很平常的論述習慣，到了中國卻變成一種重罪」、「為甚麼中國可以用這麼不合乎人權的綁架方式，讓一個人莫名其妙被失蹤這麼久，然後還必須當庭演出認罪的戲碼」。

在此同時，從輿論風向看來，多數的中華民國人對於中國「基於怎樣的主權，把李明哲以中國人／外國人的身分進行審判」這個議題視而不見。

到底是怎樣的因素，導致了中華民國人如此忽略「主權因素」？

是因為中華民國人極度重視人權、民主這些普世價值，所以相對忽略了李明哲案的主權問題？可是，從世大運黑衣人綁架觀眾，中華民國人卻絲毫無感的案例看來，中華民國人其實並不在意甚麼民主、人權呀！

又或者，更有可能的原因是，中華民國人雖口口聲聲說自己是個主權獨立的國家，但根本沒有國家主權的意識。所以當自己的國民被中華人民共和國當成該國國民審判時，中華民國政府一聲不吭，只會強調「一切以救人為優先」；民間的輿論同樣對於所謂主權爭議自我閹割──一如世大運上柯文哲市長演說中的「台灣」，在翻譯成英文時一律自動翻譯成「我們」那樣，自我閹割了？

在「世大運黑衣人綁架觀眾事件」中，多數的中華民國人假裝那是「鬧場問題」，而不是民主、人權問題；在「李明哲事件」中，多數的中華民國人假裝那只是「民主、人權問題」，而無關乎主權問題。尤有甚者，在不斷批判對岸中國民主人權落後可笑的同時，對於中華民國憲法內建的「一個中國」機制視若無睹，只想維持現狀，絲毫不想改變。這樣的中華台北島上，淺見以為，最大的問題既非主權問題，也不是甚麼民主、人權問題，而是中華台北島民的邏輯問題。

（作者從事金融業）