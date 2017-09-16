自由廣場》文化權利落實於民間

◎ 張勳慶

近來文資爭議紛爭不斷，除了北市文化局和中央文化部為了俞大維故居保存與維護，雙方透過新聞稿叫陣對幹外。另一個較少人關注的便是一群民間文資團體，組成了文資法公民行動陣線，要求目前縣市政府文資審議透明化，並爆料指出，曾有某文資大老在審查會上放話：要錄影那就不說了，驅趕關注文資的團體。

若要直截了當講破，那就是在國內，特別是政府部門內的文化業務，得要審查、考核、補助，事關利益和獎項者，長期以來一直文人相輕，又淪為一些小圈圈內的山頭大老把持。此點連文化部長鄭麗君在訂定文化部文化資產審議會旁聽要點時，先用開放透明態度，同意可以旁聽和直播錄影，卻在第四條中弄個窄門，只能在委員討論前。進入文資委員正式開會討論審查，得全體委員同意方可旁聽，只要有一位委員不同意，那還是閉門搞黑箱。

於是國人可屢見不鮮居住地方的老建築是否列入文資保護，又或者列入者殘破不堪，抑或是整修過程和結果讓人不解皺眉的怪事，你我是被排除在可提供意見和監督的局外人。屬於台灣和人類的台灣文資，竟淪落到文資大老的掌上玩物，一切走向全是這群人說了算。這也怪不得，民間的文資法公民行動陣線，要求文資委員的資格，不當再由地方政府圈選，當透過開放政策讓民間團體也有提名權力。而且在全程文資審查會議上，更當透明，哪位委員、列席官員或議員，所言列入書面紀錄並公開，當要動用警察權進場，也非某人或某官說了算，得透過合議。因為若不如此，文資的審議和背後利益，將會有不當掛勾發生。

文資光是在建物方面，便散落在你我生活周邊，產權上更是五花八門，此又涉憲法私有財產權保障；此外在台灣廟宇，不論是建物本身，又或是持有的土地，以及土地上是否有他人或團體歷史建物，都會產生很大角力。想必國人一定看過，清代便有的廟宇被修得現代化，地板換成拋光地磚，再不然便是為了土地開發利益，審查會上政治力的干預和指導。試問今日的文資委員所為何事，既是全民和無數下一代共享共有的文資，那做到最基本的高度透明和參與，便是文化權利落實於民間。

（作者為文字工作者）