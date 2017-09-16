自由廣場》警察文化愛喝酒？

◎ 吳念慈

考試院院會公布「二○一六公務人員受懲戒處分報告」，去年受懲戒處分的公務人員計有二四二人次，其中警察高達一一二人次，是受懲戒處分最多的單位︰而這一一二名受懲戒警察人員中，有三十四件是因公共危險（酒駕）行為，二十四件是偽造文書、十一件為貪污，其他則是因妨害公務罪、妨害性自主罪、賭博罪、傷害罪、隱匿犯人罪等共三十八人。

因公共危險（酒駕）行為遭受懲戒的公務員，以警察為大宗，審其原因可概分兩點。其一，警察內規嚴謹，依警察人員駕車安全考核實施要點第八點規定，警察人員酒後駕車，涉及刑事責任者，應即移付懲戒；換言之，警察人員酒後開車若超過標準值，或與他人發生交通事故，即須因此移付懲戒。反觀其他公務人員，則是依據公務人員酒後駕車相關行政責任建議處理原則參酌辦理，而該原則則是規定酒駕肇事，情節嚴重，造成重大傷亡或嚴重影響政府聲譽者，由主管長官依公務員懲戒法相關規定移付懲戒，且該原則的法律效果也僅有宣示效果，內容多是「建議」。其二，警察通報制度落實，凡警察人員酒後駕車遭查獲，查獲單位即會立即告知酒駕行為人所屬單位，並加以列管，以為即時擬議相關人員行政責任（含酒駕行為人及其考核監督人的責任）；反觀其他公務員依公務人員酒後駕車相關行政責任建議處理原則第三點規定，酒駕行為人於事發後一週內應主動告知服務機關人事單位，然卻無任何勾稽制度，試問又有多少酒駕行為人可能主動向服務機關告知自己酒駕，繼而讓機關懲處自己，甚至移付懲戒呢？

統計數據僅能呈現客觀數字，然因不同身分，適用不同法律效果的行政規則，彰顯出來的數據是否真的公平客觀，是否真能代表特定族群就愛喝酒，實在讓人存疑。逕因警察酒駕遭懲戒者多，就以為是警察文化所致，筆者認為，這不僅是刻板印象，甚至是對警察的偏見。建議針對酒駕行政責任部分應進行研議修正，讓警察人員與其他公務人員一體適用，如此，呈現之數據才更具代表性。

（作者為警察機關職員）