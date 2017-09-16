自由廣場》牛步化的國會 牛步化的司法

◎ 莊勝榮

台灣民選總統之路迄今已二十一年，幾乎每個總統都會關注司改，八十八年一連三天舉辦全國司改會議，今年連續三個月討論司改，博士、專家雲集，為何讓人覺得司改還是牛步化？

司改是整合性、跨院跨部會的重大工程，不是總統、法務部、司法院說了算。舉例而言，刑事訴訟法第三八八條第三審不適用強制辯護的規定，司法院早在五年前送立法院，至今，該條仍未修改。有牛步化的國會，就有牛步化的司法，怪誰？怪人民自己選的牛立法院！

今年司改會議通過的國民法官制，職業法官三人、國民法官六人，參與審判採多數決。這有別於英美的陪審員，跟德國參審員不同，較接近日本裁判員制，將來在內部討論或到立法院，會是順產或難產，如果順產會變成什麼樣子，連神都不知道，也別問立法院了。

八十八年的司改會議，要往參審制邁進，司法院邀專家學者討論五年，提出專家參審試行條例草案，但要向立法院提出前，因有人質疑，專家變成法官要修改憲法第八十條及第八十一條，且專家本來是鑑定人或證人，變成法官也不妥。於是，結合眾多腦筋，花費許多時間、金錢的條例草案，草草結束。

那個草案參審的案件非常廣泛，包括營建、醫療、電腦、海損、性侵、勞工等案件需專家參與審判，可惜，胎死腹中。而今年決定要採的國民法官制，如果立法院認為需修憲，會不會重蹈覆轍，也一命嗚呼哀哉，沒人知道。這就是我們的司改，反正會議結束了，新聞炒完了，有誰在盯進度？有誰在跟立法院溝通協調？立委也放話不會照單全收，國民法官制會修嗎？天曉得！

希望政府不再重蹈覆轍，否則司改永遠因政權轉移而原地踏步。總統府下應設司改委員會，專門負責司改大小事，包括法院的制度變革、考試院負責的法官應考科目、立法院應修改的憲法及法律、行政院管得到的法律常識教育、各區公所的調解強化、大學的法學教育等。更希望立委修法，讓這個委員會堂而皇之做事，避免黑機關推動司改，留下笑柄。

（作者為律師）