自由廣場》非典型就業者 調薪局外人

◎ 周倪安

軍公教明年調薪，各大工商團體、國營事業紛紛響應，承諾給員工加薪，賴院長更期許中小企業能夠跟進。據行政院主計長朱澤民表示，如果公、民營團體也跟著調薪三％，預估ＧＤＰ成長約○．六％，物價成長率○．七％；換言之，調薪固然刺激了經濟成長，但也會帶來物價上漲。

勞基法所稱勞工有強勢勞工與弱勢勞工之分別，一般國營事業、公營事業及大型企業所屬勞工屬強勢勞工；中小企業勞工及所謂非典型就業者，則屬弱勢勞工。強勢勞工隨著軍公教加薪通常不成問題，有些調幅甚至還要高於軍公教；但弱勢勞工則看個人際遇而定，老闆兼夥計的中小企業，「慣老闆」所在多有，其員工不一定可以隨軍公教加薪而加薪。至於非典型就業者，如部分時間工作者、臨時性或定期契約工作者、人力派遣工等，隨著軍公教加薪而加薪之機會微乎其微。

隨著工商業型態的改變，近年來非典型就業者比率越來越高。據統計，二○一六年我國非典型勞工已將近八十萬人，占就業總人口數的七％左右；而非典型工作通常被認為是低薪、不穩定就業與缺乏福利保障的同義詞，也通常被排擠於調薪行列之外。嚴重的是，他們也必須與整個社會一起承擔物價上漲的後果，未蒙其利，反受其害，周而復始，直接造成非典型就業者勞苦終日，貧苦一生。處境如同太平洋中的海島小國，完全沒有享受到工業國家消耗地球環境資源換取的利益，但溫室效應帶來的惡果，卻讓他們一步步走向地平線下而滅亡。

正當全國上班族沉浸於加薪氣氛之餘，期待接地氣的賴院長，也能為占就業總人口數約七％的非典型就業者想想辦法，不要讓他們成為調薪的局外人。因為，如果他們再淪為社會救助的對象，後果還是須由整個國家和社會共同負擔。這就要看賴揆是否夠「神」了。

（作者為台聯組織部主任、台聯前立法委員）