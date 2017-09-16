社論》「踏溯台南」這門課

成功大學有門新課程「踏溯台南」，屬大一學生的必修零學分課程，這是首創的通識課程，目的是讓新生認識台南，增加人文素養。成大指出，「踏溯台南」課程將帶領學生走出教室，實地體認台南在地鄉土、了解歷史演變、發展及人文采風。「踏溯台南」課程共規劃十二條路線，涵蓋四條主線及八條支線，學生必需選擇一條主線、三條支線，期末還要撰寫田野報告。成大的創意嘗試，令人耳目一新。

成大這門新課程，不僅是一項課程，同時也是一種行動。以往，大學教育現場多局限於校園之內，雖然也有一些校外教學、建教合作、志工服務，但是，許多大學生的在地接觸終屬有限，對學校所在地的整體情況缺乏貼切了解。於是，許多學生對大學生活的回憶，總是以校園為無形邊界，對於當地的歷史、地理、人文、社會、風俗、產業、自然、生態，當地的優越性與陰暗面，都不甚了了。這是非常可惜的教育空白，對我們這個共同體不同部位的互相了解也是一種遺憾。而過去大學自我封閉於象牙塔的現象，究其實際可以說是黨國時代外來心態的延伸。

一九四九前後來台的蔣氏政權，心中只有反攻大陸、光復神州，把台灣當作工具性的跳板。在學校教育中，歷史、地理、人文都在灌輸中國的悠久歷史、壯麗山川、文言文。結果，台灣的學生從小學到大學，對中國知識的學習巨細靡遺，對台灣的基本常識卻非常貧乏。同時，基於避免政治串連，也管制知識青年與在地社會互動。這種情況，到了李扁時代才有變化，從「認識台灣」課程到以台灣為圓心的史地教育，逐漸讓新世代的焦點轉到生活的實境，從而反映到民主實踐的台灣優先理念。可惜的是，仍然有極少數人懸念抽象的中國，吃台灣米、喝台灣水、領台灣退休俸依舊存有過客心態，甚至對心理疏離的台灣恩將仇報。

就此而言，「踏溯台南」課程，可以說是認識台灣課程的深化。這個課程乍看是地方性的，有別於認識台灣課程的國家性，但是這個課程以行動踏溯在地的生活脈絡，比起認識台灣課程更貼近台灣土地的溫度。而當一個學生對大學所在地有過這樣的行動踏溯，也就會自然而然地對自己的家鄉，乃至更多別的空間產生同樣的行動欲求。如果其他的大學，也能夠開設類似的課程，讓學生從身邊開始踏溯這塊土地的各種故事，那麼將來年輕世代以行動發掘問題並以行動解決問題的能力，將使台灣有更大的優質化機會。這樣所建構起來的台灣之愛、國家之愛，就不是那些虛幻的論述所能夠洗腦的。

台南是個古都，「踏溯台南」應該是琳瑯滿目，美不勝收。有人或許會問，其他大學的所在地未必有類似的條件，那麼行動踏溯有多大意義？其實，在學校所在地的行動踏溯，不單是觀光遊覽、休閒娛樂，而是多加接觸在地議題與在地思考，甚至當地現實存在的陰暗面。例如，台灣有些地方，甚至大學附近，環境生態慘不忍睹。以往的慣性思考，無非是趕快念完大學，告別那裡的烏煙瘴氣。然而，從另一個角度來看，這些問題其實也是難得的在地踏溯題材，學生利用機會調查研究在地困境，將來投入各行各業重新遭遇那些議題，則以前親臨的經驗將會成為解決問題的支援意識，不致陷入抽象理論的陷阱。

最近，高中教材文言文比例之爭，又再度上演。甚至，中國國台辦也來插花，宣傳「為什麼要學古文？例如當我們看到眼前的美景的時候，我們可以感歎『落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色』，而不是只會說，『哇，真美』。」其實，這正好是文言文的思想禁錮，它崇尚壓制個人感情的真實流露，要求大家以制式語言來表達內心。不論有沒有看過落霞、孤鶩、秋水、長天，興致來時就一定要調動那些古人的詞彙，這是甚麼死教育？相反的，「踏溯台南」，鼓勵學生從在地行動學習異質經驗，感情、審美、理念、思想、問題意識、解決方案都從實際出發，這才是以學生為主體的活教育，才能豐富學生的學習與生活。