《自由廣場》颱風預報與航太產業

◎ 劉說安

過去兩週以來，以集全世界頂尖科學家、擁有最先進科技建置的美國為例，先是受到哈維颶風無情襲擊、重創德州，特別是沒有城市蔓延限制規範的休士頓受災甚鉅；緊接而來的是艾瑪颶風，有鑑於哈維颶風釀成巨大損失，加上艾瑪颶風具有強烈破壞性的預報，佛羅里達州官員下令要求總計六三○萬的居民撤離家園，約占全州人口的三分之一，成為美國史上最大規模撤離行動之一。結果呢？居民從佛州東部及南部往西部撤離，艾瑪颶風卻轉向襲擊佛州西部，要避難的反而成為直接的受難者！颶風路徑的預報，挑戰性極高，凸顯無遺！

至於泰利颱風動態預報的準確性呢？三、四天前，預報泰利登陸的機率相當高，豈知隨著時間，不斷修改泰利颱風路徑的預報，一直往北移；幾天下來，偏移的距離，已比台灣頭到台灣尾的距離還大。其實颱風預報中，在機率圖線範圍內的任何路徑，本來就是有可能會發生的。相較於投入經費比台灣多了幾個零（量級）額度的美國，預報颶風路徑也會失誤，我們還要抱怨氣象局預報不準確嗎？我們應該不斷從經驗學習、體認，氣象預報準確與否，都會帶來不同形式的災損，同時督促政府給予氣象局及改善氣象預報相關所需，給予更多重視及更大力度的支持。甫上任的賴揆願意撥冗訪視氣象局，顯示其相當重視氣象預報的程度，若能傾聽局內官員的聲音，如何從其人力、經費、設備等著手，更能做到實質提升氣象預報準確度的期待。例如，增加經費挹注以支持氣象作業，縱使預算加倍，仍只是國家長期以來災損的九牛一毛。又如，鼓勵氣象局官員不時進修、強化國際接軌，則有助人力素質提升。

為了改善氣象預報，除了採取前述較基本或傳統氣象作業建置的強化作為外，藉由現代化科技產品的輔助，也是不可或缺的。此次泰利颱風路徑預報一直往北移的根據，就是參考衛星觀測的數據。然而，我國政府對於衛星計畫的重視程度，截至目前仍然有限，在十五年為一期的太空計畫規劃中，只能產出二至三個衛星，讓我國衛星計畫發展很難擬定更多元化的戰略，實不足以產出多元化的產品，以因應時代多面向的需求。值此國人歡喜迎接福衛五號順利升空之際，政府可以加大支持衛星計畫的力度，不只是順從民意、做人民有感的事，更可從衛星計畫產出，實質帶來巨大的經濟效益，這說法可從過去十多年來道瓊指數的成長得到佐證，即國際航太產業除了受二○○八年金融海嘯影響外，每年都呈現穩定增長的趨勢。台灣為了總體產業經濟發展，在航太產業需要採取更積極的策略及作為。

（作者為國立中央大學教授、國際宇宙航行科學院院士、俄羅斯聯邦工程科學院外籍院士）