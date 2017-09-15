《自由廣場》新內閣的人工與智慧

◎ 王定愷

人工智慧技術對未來經濟發展與綜合國力的影響，讓各國政府高度重視，除了產業政策紛紛出台，未來對產業衝擊、勞動力結構改變、就業、道德與法律等問題，也引起許多討論與對策研擬。科技的快速進展，讓人工智慧將很快會對人類生活方式、資源分配與經濟活動造成重大影響，因此，研議台灣如何因應並找到發展的機會迫在眉睫。

對於如此重大的全球趨勢，台灣產業亦呈現一種集體焦慮的現象。許多活動的出席需求端人數遠大於供給端，行業跨度也遍及製造、醫療、資通訊、零售、金融等對台灣ＧＤＰ貢獻重大的各個產業。不同行業針對潛在商機、轉型需求或評估未來風險等，不論是多方了解進而擬定戰略，或是鴨子划水悄悄布局，各方行動已然展開。相較於各國政府以經濟發展為首與產業緊密連結的政策，政府目前在這方面的作為令人擔心。

到目前為止，政府在人工智慧的政策，似乎僅落在科研的層次思考，偏重以技術當作口號來分配資源。眼前科技部將投入一六○億執行五年五大策略，分別是購置ＡＩ主機、建立研究中心、機器人創新基地、半導體「射月計畫」以及舉辦競賽。先不論這些計畫有沒有產業價值及具體經濟指標如「多快能換錢」？「能換多少錢」？也不論這個已有數十年歷史的科研項目過去打下了哪些基礎？以科技部延續國科會角色，數十年來每年幾乎兩倍於經濟部的科研經費皆側重於學術論文發表、教授升等及國際校際排名的歷史，而缺乏產業與經濟發展責任的事實來看，當聯合國把人工智慧當作重大議題來討論，鄰近國家亦以內閣為主導層級並責成數個部會共同執行時，台灣僅以一個學研為主的部會引領發展這個攸關經濟、民生、勞工、社福、產業轉型，甚至國防工業的重大方向，恐怕在跨出第一步時，就缺乏了戰略上的智能。

全球以科技帶動經濟成長的歷史不斷重演，大陸國務院在論述完整的「新一代人工智能發展規劃」中表示，二○二○年之前，人工智慧的政策目標就要做到「與世界先進水平同步、成為新的重要經濟增長點、成為改善民生的新途徑…，產業規模超過一千五百億元，並帶動相關產業規模超過一萬億元人民幣」。日本也由安倍首相親自推動，於二○一六年在內閣統籌之下成立橫跨總務省、文部科學省及經濟產業省的「人工知能技術戰略會議」，並引入農林水產省、厚生勞動省及國土交通省等單位共同執行研發項目，同時更提出了ＧＤＰ增長達百兆日圓的戰略目標。大陸與日本政府不論在國家戰略、部會合作藍圖、角色定義或預算分配執行與行業落實等攸關民生經濟的量化指標上，都非常具體而清楚。

產業界欣見由賴院長所領導的新內閣，將致力於建設國家、發展經濟、造福人民。期待「做實事內閣」在這個重大的人工智慧項目上能更有智慧，同時妥善地分配資源，並責付具體的經濟、科研項目與成果、產業發展轉型及商業落地為檢討指標，連結並驅動各部會扮演好應有的角色，讓納稅人的投資有具體產出。這樣不但人民有感，也能讓台灣在全球人工智慧的發展與應用上，繼續扮演關鍵的戰略角色。

（作者為數位智慧服務推動聯盟會長）