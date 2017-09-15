《自由廣場》海巡「第二海軍」化

◎ 王悅年

行政院批准海巡署籌建海巡艦艇發展計畫，做為強化海巡編裝發展方案後之下一個長期造艦計畫。不過，由於諸多規劃讓外界產生海巡朝「第二海軍」轉型之非議，筆者認為，台灣所面臨的局勢不同於多數國家，海巡只要滿足海岸巡防法第四條所規範之掌理事項後，適度地「第二海軍」化，有何不可？

就籌建海巡艦艇發展計畫可看出，政府預計打造四艘四千噸級巡防艦、六艘一千噸級巡防艦、十二艘六百噸級巡防艦與一一九艘中小型艇。四千噸級艦是海巡署有史以來最大噸位之艦艇，將設計相當完善的醫療功能，預留方陣快砲裝設空間，並規劃可供S-70C降落與進駐的飛行甲板、機庫；一千噸級巡防艦滿載排水量實質可達一千八百噸，基本上與海巡現有一千噸級艦設計類似；外界最關注的六百噸級艦，目前則確定是海軍沱江艦的海巡版本，平時不配備反艦飛彈系統，但預留戰時加裝飛彈、方陣快砲的空間。

關於海巡「第二海軍」化議題，過去已有許多討論，當然海巡署首要應以查緝走私偷渡、執法、救生救難、漁業巡護等任務為絕對優先；不過東亞局勢不穩，台灣直接面臨來自中國的武力威脅，國軍軍艦與人力又較為有限，所以若海巡可在風險較低、近海任務協助海軍分擔，對於台灣有限的資源，可更有效率地運用，對我國百益無一害。其次，中國在東海、南海等海域視國際法為無物，中國海警局以解放軍武力為後盾，違法擴張勢力範圍，恣意侵犯各國權利，身為大國的責任付之闕如，讓區域國家十分警惕。包含日本海上保安廳、韓國海洋警備安全部，乃至於越南、菲律賓等國皆紛紛強化海巡能量，一方面捍衛自身權益，另一方面因海巡屬執法部門，敏感性較海軍低，如此也有風險控管之效果。

綜上所述，西太平洋情勢詭譎，戰略熱點眾多；南海問題雖未解決，但看似緊張程度有所降低，不料朝鮮半島危險迅速升溫，朝鮮不僅釋出攻打關島意圖、試射飛彈飛越日本北海道，更於九月三日試爆氫彈。做為區域內的一員，台灣應整合國內所有資源，有效地按照任務強度進行密切分工，才是最有保障之國家安全。

（作者為海巡署預官退伍，曾任職於智庫）