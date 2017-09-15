《自由廣場》柯文哲的致命傷

◎ 林玉真

拜世大運順利成功之賜，宛如鹹魚翻生的柯文哲，尋求連任台北市長的民調與聲望齊聲上揚。柯市長似乎因此得意忘形，以致近期在媒體專訪中，把自己形容得像一位孤身對抗中共的勇士。然而，從柯市長過去迄今的言行，發現他其實越來越迎合中共企盼兩岸復歸統一的想法和心意。這樣的人，未來是否能承接更重要的職務或擔當更艱鉅的責任，是值得嚴加檢驗的。

記得二○一五年一月柯文哲接受美國《外交政策》（Foreign Policy）雙月刊專訪時，公然說出兩岸就是兩國關係，還提出「兩國一制」的說法（一制是指民主）。雖然引來中共隔海嚴詞批評，但柯文哲不畏強權又敢言的作風，得到不少台灣主流民意的支持。然而好景不常，為了順利參加當年八月在上海舉辦的「雙城論壇」，柯文哲透過媒體播送他引用習近平的話「兩岸一家親」，方得中共答允讓他參加論壇。

二○一六年在台北舉辦的「雙城論壇」，柯文哲透過複誦「兩岸一家親」的通關密語，使得會議順利舉行。二○一七年七月在上海舉辦的「雙城論壇」，柯文哲為了使中國不阻撓八月在台北舉行的世界大學運動會，就在「兩岸一家親」的基礎上加碼說出「床頭吵床尾和」、「建構兩岸命運共同體」，討中共歡心。要說只為了台北世大運能順利舉行，就說出這種諂媚中共的話，理由實在太過牽強。智商號稱高端的柯市長，其背後的政治算計應不只連任市長，恐怕未來總統大位的競逐亦在其盤算之內。

由於柯文哲對中共的討好言論越來越肉麻、抵抗立場越來越倒退，引起泛綠基層支持者的普遍不滿。因此奉勸柯市長不要「吃碗內看碗外」，冀望透過跟國安會、陸委會隔空交火獲取兩岸事務話語權的想法，還不如修正先前媚共言論，重獲台灣主流民意信任來得更為實際。一個對中國奴顏婢膝、無法堅持台灣主體性的政治人物，只有被眼光雪亮的台灣人民用選票唾棄的悲慘下場。

（作者為高中教師）