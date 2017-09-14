自由廣場》〈北社評論〉要重視歷史才有深一層的轉型正義

◎ 陳儀深

從威權到民主的所謂轉型，大家比較容易理解，可是從戒嚴時代的「外來政權」變成今天「中華民國在台灣」這樣的「國家」，要經過怎樣的轉型？解決這個問題要看國民黨和民進黨這兩大政治勢力是否有足夠的「交疊共識」。

國民黨儘管曾經是外來政權，公元兩千年畢竟下台，甚至2016年又再度在野了，應該覺悟2005年連戰那種「僭越」台灣命運共同體的歧路不應行、不可行。所以，與其太在乎對日抗戰的話語權，不如多想想1949之後，包括1958年在台海危機之中，外省兵和台籍兵共同抵禦外侮，所締造的「意外的國度」。

另一方面，令人感慨的是，民進黨似乎比國民黨更不重視自己的歷史，請問：今天如果要找尋1986年創黨時期的檔案、照片，在誰那裏？1990年「民主大憲章」是主張內閣制或總統制？1996年彭明敏代表民進黨參與首次民選總統，是經過怎樣的黨內初選？…這並不是說要去記一堆死的材料，而是要為自己的黨為何在1999年「台灣前途決議文」主張「已經獨立說」，進行理解與辯護，所需要的歷史知識。

並且，治理國政也需要歷史論述。如果台灣是一個國家，不論它的名字叫什麼，領土範圍在哪裡？有沒有包括釣魚台和南海諸島？這些如果沒有經過虛心學習，貴為部會首長也會開口便錯。例如，南海諸島的主權宣稱，兩蔣時代是因為中國的傳承而來，今天中華民國政府官員（例如扁政府時代的內政部長或是小英政府的國防部長）如果照搬「明代以來就如何如何」，這種歷史主權說已不相宜。否則，一方面不接受九二共識，另一方面又跳進一中原則，豈不自相矛盾。

台澎金馬如果要成為主權國家，或是說「中華民國在台灣」要成真，要做的功課還真不少。有關二二八和白色恐怖的轉型正義，重點並不在於成立或維持甚麼專責機構，或是多久以內寫出甚麼權威的報告，而是教育部能不能把這部分的歷史事實適當寫入教科書？文化部除了要加緊人權博物館的籌設，敢不敢儘速處理中正紀念堂的轉型？國史館有多少心思、多少資源用來處理中華民國與台灣的斷裂與延續？最後，上面相關的國家論述，有沒有出現在國家文官培訓所、外交事務人員講習所的課程？這些，如果國民黨政府做不到猶可理解，可是民進黨政府可以不在乎嗎？

總之，今天的政府官員不要貢高我慢，要上緊發條去理解我們國家現況之所以然，才能掌握未來應該努力的方向！

（作者為中央研究院近代史研究所副研究員）