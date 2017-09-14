自由廣場》中藥材飆漲 中醫健保總額分配應增加

◎ 柯富揚

我國舉辦世大運頗受全球好評，而延續上次奧運比賽各國選手對中醫藥的讚美，諸多我國選手不吝在世大運期間，公開讚揚台灣中醫的神奇療效，顯見中醫藥不單是國人的健康支柱，更是提升台灣國際形象的一大助力。

然而，在台灣人民對中醫需求不斷提升的今日，中醫在健保總額協商上卻身處劣勢，不僅沒有增額，更低於行政院對總額核定的低標。再回顧民國八十四年總額開辦迄今，中醫在健保總額的分配上，只有增加微薄的支付標準一元而已，實難符合中醫藥發展現況，更遠低於我們鄰近的產業競爭對手，亦即中國、韓國等國家，值得台灣政府關切重視。

殊不論醫事人力及各項耗材上揚等問題，單就最基本的藥費成本上，因中國為全球中藥材的主要供應國，台灣約九成中藥材仰賴中國進口。自西元二○○九年開始，中國隨著經濟改革開放，相關產地的中藥材價格也不斷攀升飆漲，至二○一○年，全中國市場的五三七種中藥材中，已有約八十四％漲價，而包括民眾熟悉的中藥材如金銀花、當歸、黨參等，其漲幅分別為六十％、八十％、一○○％。再以中國中藥材綜合200指數來看，二○一六年指數為二三○五．五九，相較二○○七年的一一四三．三三，可謂數值倍增，成長率高達一○一．六六％；而非協商因素醫療服務成本指數中的躉足物價指數──藥品類中藥製劑指數，二○一六年（以二○一四年指數）一○六．七三計算，相較二○○七年（以二○○五年度指數）一○○，僅增加六．七三％，兩者相差甚大，根本不足以涵蓋中藥材價格大幅調漲等問題，亟待政府介入處理，尤其應檢討久未合理調整的中醫健保總額分配比例！

（作者為中華民國中醫師公會全國聯合會秘書長）