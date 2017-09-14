自由廣場》Republic of China只會搞死台灣人

◎ 張峰瑋

愛因斯坦曾說過，全天下最愚蠢的事就是，每天不斷地重複做相同的事，卻期待有一天會出現不同的結果。中華民國過去50年來卻不斷重複地用相同的Republic of China想參與聯合國，期待哪一天可以坐上會員席。

據自由時報報導，隨著聯大進行總辯論，外交部推動新的入聯做法。但是看到報載內容，那兩大訴求（報導中沒有說明第三個訴求是什麼）看似理直氣壯，卻很容易就會被聯合國用事實回應，造成「台灣被重申是中國一部份」的二度傷害。無法想像以外交部官員們的學歷、經歷及外文能力，為什麼要做這種花中華民國納稅人的錢去讓中華民國政府被打臉的事。

外交部次長章文樑表示，第一點是聯合國應該採取行動改善台灣2300萬人民遭排除於聯合國體系外的情形，並應設法以「適當方式」接納台灣參與。

針對這點，聯合國的英文回應直譯成中文將會是：台灣統治當局認定自己的正式國名是「中國的共和國」Republic of China。根據2758號決議，中華人民共和國是中國唯一合法代表，中國的共和國境內2300萬人是中國China人民，並未遭排除於聯合國體系外。謝謝指教。

沒有說出來的則是：你認為適當方式是你想來聯合國你需要的，我們聯合國自己過得很好不需要適當方式。既然你比較需要適當方式就自己去想一個。自己都找不到適當方式說你叫什麼名字，秘書處為什麼要付出激怒安理會五大常任理事國之一和聯合國大會決議的代價為你想？悲哀的是，中華民國外交部李部長最後能想到的適當方式，可能又只是聯合國秘書長的貴賓或中國的台北Chinese Taipei之流，不是最廣為人知也接受的Taiwan，也不會是Republic of China。

第二點章次長提到聯合國針對我國人的「歧視性作法」，各方應要求聯合國秘書處恪守中立，「不為特定會員政治目的服務」，應「立即廢止要求我國人出示（中國）台胞證」的無理做法。

針對這點，聯合國的英文回應直譯成中文將會是：根據2758號決議，聯合國認定中華人民共和國為中國唯一合法代表。聯合國要求中國的共和國人民進入聯合國場域或出席會議時，必須持中國政府核發證件之做法，無歧視也無不妥。

到最後，台灣人都是被困在這個英文叫做Republic of China、直譯其實就是「中國的共和國」的中華民國枷鎖裡面。

我們可以理解中華民國外交部受限於總統及憲法約束，必須堅持自己是中國正統的地位，也不會明說這世界上有兩個中國。但這所謂三大訴求，在以英文溝通的國際社會裡，除了讓聯大有機會再拿2758號決議出來複習一遍說「中國的共和國是中國，但中國唯一合法代表是中華人民共和國」之外，一點用處也沒有。這樣的做法繼續下去，英文世界裡叫做「中國的共和國」的中華民國Republic of China進不了聯合國不要緊也不是新聞，卻會害中華民國統治的台灣人在國際上更不堪。

國際社會中，不管是中國邦交國或中華民國邦交國，都知道Taiwan。保護著台灣的美國法律叫做「台灣關係法」（不是「中華民國關係法」）。所有的免簽待遇條約中都寫明是給台灣人而不是中華民國人。中華民國的中文國號不更動只是在中文世界吃不開，日子過得下去，但再繼續堅持英文國名是Republic of China這條死路，只會繼續被國際上正版的China綁死死，害死台灣人的。

賽跑，要知道終點在哪裡。方向對了，跑得快才有用。跑錯了方向，跑得再快也到不了終點的。

（作者為外國政府公務員，紐西蘭台僑）