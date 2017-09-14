自由廣場》三點質疑公務員加薪三趴

◎ 林怡靜

賴清德接任行政院長之後，第一個重大決策，竟然是軍公教加薪三％。筆者在貴報網站上看到這則新聞，再看新聞底下的讀者留言，可說罵聲不絕！很誠實地說：感同身受！

第一個原因，「官方說法」是希望透過軍公教加薪，來帶動民營企業也為員工調薪。這根本是把納稅人當笨蛋的託辭。如果真的有效，馬英九早就是一代明君了！簡單的說，如果我是企業主，只要不違反法令，我的員工薪水關你政府甚麼事？當初痛罵國民黨為軍公教加薪是「買票」的民進黨立委，請在被肉搜之前出來向大家道歉，至少博個「認錯」的美名吧！

第二個原因：退休軍公教週休七日，公務員加薪他們也同步跟著加，民進黨政府真的認為這樣ＯＫ？沒錯啦，考慮物價上漲，都不加的話月退金「早晚」有一天不夠用；問題是，那政府有幫我們這些勞工做同等考慮過嗎？

第三個原因，推動年金改革的時候，說得好像台灣財政快完蛋了，事實上也的確是；可是，年改法案過了，還沒開始真正生效，又有錢為軍公教加薪？請問蔡英文、賴清德，是不是發個新聞稿為納稅人解釋一下，加薪百分之三後，退撫基金破產會提早幾天？幾個月？還是幾年？

最後，我覺得應該有人為這個政策的成敗負起責任。媒體何不找中立、專業的學者，訂出具體的指標，可以在一年後，或者兩年後，甚至在下次立委選舉前，或是總統大選前，以具體的計算期間、具體的數字比較，評鑑這個政策的成敗。如果真的是有效帶動了企業為員工加薪，我們就把票投給民進黨；如果沒有，我們就絕不把票投給民進黨，投廢票或改投非民進黨候選人都行，這樣子才不會對不起我們當初為年金改革搖旗吶喊的正義與熱血！

（作者任職金融服務業，新北市民）

哪有「凍薪」六年？

◎ 張勳慶

賴揆初上任數日，透過總預算調整方式，挪出一八○億元給全體軍公教人員明年調薪三％，一些企業主也稱此為良心之舉，並宣稱說也要對員工調薪。如此真能帶動民間消費、推升內需型經濟成長？讓台灣從此從低薪環境中走出來？

首先必須澄清的是，軍公教並不是真的六年未調薪，因為透過年年職等上的年功晉級，還有軍人與警消不同數額的職務加給，軍公教相對於勞工是有間接且實質上調薪，絕非六年「凍薪」。

台灣一個真正的低薪困境，是軍公教調薪不等於所有大中小企業都會跟進，加上產業與整體就業仍未見明顯的、普遍的復甦，軍公教調薪不易有效拉抬經濟成長動力。

（作者任職文教機構，新北市民）

民進黨自打嘴巴

◎ 吳一忠

國民黨執政時提到軍公教調薪，民進黨百般反對，理由不外是國家財政困難，民眾未感受到經濟振興，生活未臻良好，軍公教應該共體時艱，待政府財政收支改善，屆時再來談調薪的方案。現在政策大轉彎，被認為是為了討好軍公教，或為了二○一八年六都選舉舖路，才會自己打自己嘴巴。

政府認為經濟成長有復甦的跡象，但民眾並沒感受到，舉凡民生必需品都已調漲，百姓的實質收入和十幾年前相同，失業率又居高不下，能保有一份安定的工作就該慶幸了。

軍公教調薪三％，每年約需支出一百八十億元，行政院人事總處卻預估加上人事費用，約近四百億元支出，還有前瞻計畫將耗費近九千億元，試問錢從哪裡來？政府當領頭羊，希望帶動民間企業為員工加薪，這是好事。但如何促使資方跟著調薪，讓勞工的薪水提升，有賴政府的協調並落實承諾，以免「豬八戒照鏡子」，裡外不是人。

（作者為榮民，嘉義縣民）